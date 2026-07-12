Eesti neljapaadi mehed näitasid taset ka kahepaatidel

Eesti meistrivõistlustel sõudmises oli pühapäevane teine võistluspäev väga tihe, sest võisteldi ka aladel, mis äikese tõttu esimesel võistluspäeval pooleli jäeti. Eesti neljapaadi mehed näitasid, et on praegu tugevamad ka kahepaatidel.

Laupäevalt päeva võrra edasi nihkunud paarisaeruliste neljapaatide sõidu võitis Eesti sõudmise esipaat Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn.

Neljapaadi mehed olid edukamad ka paarisaerulistel kahepaatidel, kus fotofiniš andis esikoha Poolakule ja Kushteynile. Kuu lõpus toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks valmistuvad Kaarel Kiiver ja Christopher Hein pidid oma põhipaadiklassis leppima kolmanda kohaga.

"Minu jaoks oli kindlasti pettumus, sest me oleme seda paariskahest juba siin terve hooaja harjutanud, nii et igas asendis tuleks ikka siin Eestis võita," rääkis Hein ERR-ile. "Konkurendid olid ka tublid: üks paat läks kohe stardis minema, teine tegi tugeva lõpuspurdi. Kindlasti peame efektiivsemalt sõitma, et me ka lõpus korralikult saaks minna."

Kiiver ütles, et nad ei suutnud otsustavatel hetkedel tehniliselt realiseerida. "Me oleme treeningutel jälginud asju, mis siin võistlusolukorras kipuvad ununema, ja ei saa nii-öelda võistluse hetkel endast kõike kätte," ütles ta.

Koondise peatreener Tõnu Endrekson ütles, et kahepaadi meestel on tiitlivõistlusteni jäänud aja jooksul vaja parandada koostööd. "Eks ma ise istun ka vahepeal nii ühe kui teisega paati. Olen tähele pannud, et see tegelikult aitab päris palju. Ütlen, et saatan peitub detailides, sest neil jõudu on, see on puhtalt tehniline tunnetus, mis on vaja kätte saada," sõnas Endrekson.

Peatreeneri sõnul on koondislastega kokkulepe, et kahepaadi mehed on varus kui neljasel kellegagi peaks midagi juhtuma. "Arengu seisukohalt on väga vajalik, et nad võistlevad. Esimene ja kolmas maailma karika etapp näitasid ära, et võistluskogemust on vaja. See psühholoogiline surve on seal päris suur ja enda tahtmine on ka kõva meestel ning eks see kõik mõjutab," sõnas Endrekson.

Meistrivõistluste edukaim sõudja oli kolme kullaga Tuuli Neidi Saks, kes võitis ka naiste ühepaadil.

Pühapäevane võistluspäev algas ja lõppes kuninglike kaheksapaatide sõitudega, kus naiste arvestuses võitis Viljandi sõudeklubi ja meeste sõidus oli parim Tartu Ülikooli akadeemiline spordiklubi.