Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

Üle-eelmisel nädalal teatas Tõnu Endrekson koos Allar Rajaga tippsportlaskarjääri lõpetamisest, mille järel ilmus uudis, et 46-aastasest sõudelegendist saab tõenäoliselt rahvuskoondise peatreener. Nüüd on asi kindel, kui teisipäeval oli Endreksonil esimene tööpäev uuel ametipostil.

"Ega seal otseselt avalikku konkurssi ei olnud. Saan aru, et selleks ei olnud ka vist väga aega. Tehti lihtsalt otsepakkumine, ettepanek," selgitas Endrekson ERR-ile. "See otsus kerge kindlasti ei olnud. Ma ikka võtsin mõtlemisaja. Ma tean, mis see endaga kaasa toob, kui sa oled peatreener. See ei ole lihtsalt sõudeklubi treener, seal on palju enamat."

Ennekõike soovib Endrekson ka nooremaid sportlasi tegemistesse kaasata, olles juba varem öelnud, et tulemuste mõttes on liigutud allapoole ja järelkasvus on auk.

"Millest see täpselt tekkinud on... Sõudeklubid ju nii-öelda toodavad meile otse sportlasi peale. Ju siis kas sõudeklubidel on raske värvata või leida head materjali, kellest võiks tulla uued sõudetipud. Võta sa kinni. Selge see, et mul saab olema päris suur väljakutse, et seda asja parandama hakata," märkis Endrekson.

Kuigi Endreksoni olukord on keerulisem, kui mõne tema eelkäija oma, siis pole tulevikuväljavaade üldse nii tume. "Perspektiiv on ikka olemas, muidu ei oleks ka seda väljakutset vastu võtnud. Nimetan seda väljakutseks, tõesti. See ei ole see, et kui Veikko Sinisalo tuli meid treenima siin, siis sul oli neli olümpiasportlast ja oli varu olemas. Väike järelkasvukoondis oli ka veel olemas tagalas."

"Selles suhtes on seis tunduvalt keerulisem momendil. Aga näen järelkasvu kindlasti. Kuna olen seal asja sees olnud kogu aeg, siis vaatan ka neid nooremaid, kes on praegusest koondisest neli-viis aastat nooremad ja kellel on siht silme ees. Kes näevad oma tulevikku ka tippsõudjana. Tuleb ka neid kaasata," lisas sõudelegend.

Kuuel OM-il käinud Endrekson kogemustepagasi pärast muretsema ei pea. "Eks ma arvatavasti olen kombinatsioon kõikidest eelnevatest peatreeneritest. Olen enamus oma karjäärist sõitnud meeskonnas, siis sa saad aru, et seal on kõik isiksused ja seal tuleb ka ise järeleandmisi teha. Mitte nii, et sa raiud. Isegi kui tunned, et sul on teinekord see kogemus ja sul on õigus, siis sa pead lähenema natuke teistpidi. Lähed veidi tagasi, et siis uuesti proovida."