"Spordipühapäev" uurib Eesti sõudmise olukorda

Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Johann Poolak
Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Johann Poolak Autor/allikas: Detlev Seyb/WorldRowing
Pühapäeval, 26. oktoobril algusega kell 18.15 on Vikerraadio eetris järjekordne "Spordipühapäev". Saadet juhib Juhan Kilumets. Millest juttu tuleb?

Sõudelegend Tõnu Endrekson lõpetas enam kui kaks aastakümmet kestnud eduka karjääri, mida kaunistavad kaks olümpiamedalit. Teadmisi saab nüüd edasi anda järgmisele põlvkonnale. Räägime Eesti sõudmisest eile, täna ja homme.

Kalle Rovanperä rallisõitjatee peatse katkemise valguses arutleme, miks mõned sportlased otsustavad oma võimete tipus olles karjääri lõpetada. Näiteid leiab nii Eestist kui laiast maailmast.

Saatesse mahub ka Tiit Karuksi spordikuu kommentaar.

Toimetaja: ERR Sport

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

20.10

"Spordipühapäev": kuidas tuua hoovisport tänapäeva lastele?

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

