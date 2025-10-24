"Spordipühapäev" uurib Eesti sõudmise olukorda

Pühapäeval, 26. oktoobril algusega kell 18.15 on Vikerraadio eetris järjekordne "Spordipühapäev". Saadet juhib Juhan Kilumets. Millest juttu tuleb?

Sõudelegend Tõnu Endrekson lõpetas enam kui kaks aastakümmet kestnud eduka karjääri, mida kaunistavad kaks olümpiamedalit. Teadmisi saab nüüd edasi anda järgmisele põlvkonnale. Räägime Eesti sõudmisest eile, täna ja homme.

Kalle Rovanperä rallisõitjatee peatse katkemise valguses arutleme, miks mõned sportlased otsustavad oma võimete tipus olles karjääri lõpetada. Näiteid leiab nii Eestist kui laiast maailmast.

Saatesse mahub ka Tiit Karuksi spordikuu kommentaar.