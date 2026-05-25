Eesti kahepaat jäi noorte tiitlivõistlusel esimesena medalita

Eesti noormeeste paarisaeruline kahepaat koosseisus Endrik Hansen (Pärnu SK Kalev) ja Riko Raimond Kubja (SAK Tartu) tegi tugeva võistluse ning lõpetas A-finaali neljanda kohaga. Euroopa meistriks tuli Itaalia ajaga 6.21,93, hõbeda võitis Saksamaa 6.24,14 ning pronksi Sloveenia 6.24,32, vahendab Soudeliit.ee.

Eesti paatkond ületas finišijoone neljandana ajaga 6.24,90, jäädes medalist vaid 0,58 sekundi kaugusele. Viiendana lõpetas Türgi 6.24,99 ja kuuendana Prantsusmaa 6.34,51-ga.

Eesti paatkond püsis kogu distantsi vältel kõrges mängus. Poolel maal hoidsid Hansen ja Kubja kolmandat kohta ning 1500 meetri märgis tõusid eestlased koguni teisele positsioonile. Lõpumeetritel suutsid Saksamaa ja Sloveenia siiski Eestit edestada, kuid meie noormeeste sõit kinnitas nende kuulumist Euroopa tugevamate sekka.

Järelkasvukoondiste peatreener Matti Killing tunnustas hoolealuste esitust. "Nagu nägime, oli sõit äärmiselt tasavägine, sest neli paati liikusid praktiliselt nina-ninas. Poisid tegid väga tubli sõidu, pidasid kokkulepitud plaanist hästi kinni ja võitlesid lõpuni," kiitis ta.

"Täna jäi kohati veel veidi jõust puudu, eriti finišis, kus sloveenid ja sakslased suutsid rohkem juurde panna, ent tervikuna oli see väga korralik esitus," võttis Killing, kelle sõnul annab EM-i neljas koht tiimile hea lähtekoha ka suve teiseks pooleks, sõidu kokku.

"Nüüd on plaan keskenduda täielikult MM-iks valmistumisele. Poisid on näidanud, et liiguvad õiges suunas ning kui treeningud hästi õnnestuvad, on neil sealgi väga hea eduvõimalus," lisas treener.

Noormeeste ühepaadil lõpetas Karl Varik (TÜASK) B-finaali teisena ja sai kokkuvõttes kaheksanda koha. Finaalis tuli Euroopa meistriks kreeklane Iason Mouselimis ajaga 6.52,07.

Variku treener Priit Purge hindas hoolealuse B-finaali sõitu väga tugevaks. "Poolfinaalis läks Karl finaalikohta püüdma ja proovis alguses kiiremate tempoga kaasa minna, kuid lõpuni see ei kandnud. Nüüd sõitis ta aga väga targalt ja tõusujoones – ei pannud stardist kõike välja, vaid hoidis ühtlast rütmi."

Purge lisas, et Variku kaheksas koht annab põhjust edasiseks optimismiks. "Siin on kindlasti potentsiaali ka maailmameistrivõistlustele mõelda, kuid need otsused tehakse alaliidu tasandil. Kokkuvõttes oli Karlilt väga tugev võistlus," märkis treener.

Neidude ühepaadil piirdus Liisa Sindi eelsõiduga, kus ta sai viienda koha ajaga 8.38,21. Poolfinaali viisid eelsõidus kaks paremat kohta ja neli kiiremat aega, Sindi jaoks tähendas viies koht võistluse lõppu.

Koondise mänedžer oli Fred Killing. Lisaks Matti Killingule ja Purgele oli juhendajana võistluspaigas ametis Sindi treener Robert Jürimaa. Võistluste žürii liikmena tegutses sõudeliidu peasekretär Robert Väli.