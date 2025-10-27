X!

Sõudeliit kinnitas Tõnu Endreksoni koondise peatreeneriks

Tõnu Endrekson Autor/allikas: Kuvatõmmis
Eesti Sõudeliit teatas esmaspäeval, et juhatuse koosolekul kinnitati ühehäälselt Eesti sõudekoondise peatreeneriks kahekordne olümpiamedalist Tõnu Endrekson.

Endrekson teatas 18. oktoobril ametlikult, et on tõmmanud tippsportlaskarjäärile joone alla ning peatselt tuli välja, et tema karjäär jätkub tõenäoliselt Eesti sõudekoondise peatreenerina.

Esmaspäeval kinnitaski Sõudeliit Endreksoni järgmiseks peatreeneriks. "Enesekindlust on, aga mul pigem on kogemust paadi sees. Nüüd on vaja kõrvaltvaatajana treenida sportlasi, see on uus kogemus. Ka seal mõistetavalt edasi anda mõtteid, et sportlane saaks aru," ütles Endrekson eelmisel nädalal Vikerraadiole.

"Loodetavasti allakäigutrepist üles. Tulemuste mõttes oleme liikunud allapoole. Vahepeal on olnud auk, järelkasvu pole peale tulnud," vastas sõudmislegend küsimusele, kuhu ta üritaks treenerina Eesti sõudmist tüürida. "Me ütleme A-koondis, kellega peaks hakkama tegelema. Aga tegelikult tuleb heita pilk kaugemale, neist kolm-neli aastat nooremad. Ka neid kaasata meie tegemistesse, kui neil on huvi ja sära silmis. Kedagi sundida ei saa, aga siin tuleb Eesti treeneritega koostööd teha. Kui neil on õpilasi ja nad näevad, et seal on materjali, siis igal juhul kaasame."

"Kui saame uue nädala alguses asjad paika peatreeneriga, siis tuleb sportlastega kokku saada. Me võime olla ühel lehel, aga kas me reaalselt saame aru ka, mis siia lehele on kirjutatud? Kas me mõistame seda ühtemoodi?"

Endrekson asub tööle alates teisipäevast, 28. oktoobrist

Toimetaja: Kristjan Kallaste

