X!

Tõnu Endrekson saab suure tõenäosusega sõudekoondise peatreeneriks

Sõudmine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Sõudmine

Sõudjad Tõnu Endrekson ja Allar Raja teatasid laupäeval ametlikult tippsportlaskarjääri lõpetamisest. Väga suure tõenäosusega kinnitatakse Endrekson lähiajal uueks Eesti sõudekoondise peatreeneriks.

Laupäeval Tartus peetud Eesti sõudmise 150. aastapäeva pidustuste üks emotsionaalsemaid hetki oli olümpiamedalisite Tõnu Endreksoni ja Allar Raja nende endi suust kõlanud laused, et tippspordiga on nüüd tõesti kõik.

"Ametlikult oli see juba mõnda aega selge, et aitab küll. Nüüd on sportlaskarjäär lõpetatud ja lukku pandud. Oli viimane aeg see ka pidulikult välja öelda," rääkis Endrekson ERR-ile.

"Hommikul hakkas selliseid mõõdukaid emotsionaalseid laineid alt üles tulema. Et ma nüüd tõesti deklareerin seda täna, et tippspordiga on kõik. Kartsin, et lava peal läheb emotsionaalsemaks, aga oli hea, turvaline ja soe oma inimeste keskel seda sõnumit öelda," ütles Raja.

Teadmisi ja kogemusi on mõlemal tohutult ja seetõttu näeb Sõudeliit alates uuest aastast Endreksoni koondise peatreeneri ametikohal.

"Oleme omavahel kokku leppinud selliselt, et Tõnu Endrekson jätkab selle aasta lõpust peatreeneri positsioonil ja kaasab endale vastavalt vajadusele abijõude," selgitas Eesti Sõudeliidu president Mihkel Mardna. "Selline kokkulepe on olemas praegu ja olen üsna kindel, olles rääkinud sõudeliidu juhatuse teiste liikmetega, et kõik on enam-vähem sama meelt."

"Mõtted on sõudeliidu tasandil, et minna edasi treenerina. Eks uue nädala alguses saab see kõik paika," lisas Endrekson.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

18.10

Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

18.10

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali Uuendatud

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

18.10

Tõnu Endrekson saab suure tõenäosusega sõudekoondise peatreeneriks

18.10

Räppo tegi T100 sarjas tugeva debüüdi: täna oli senise karjääri parim päev Uuendatud

18.10

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi Uuendatud

18.10

ETV spordisaade, 18. oktoober

18.10

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

18.10

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

18.10

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

18.10

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

17.10

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

18.10

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

18.10

Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

18.10

Põnevusmäng Pariisis tõstis Iisraeli klubi Euroliiga tippu

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

17.10

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo