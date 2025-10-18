Tõnu Endrekson saab suure tõenäosusega sõudekoondise peatreeneriks

Laupäeval Tartus peetud Eesti sõudmise 150. aastapäeva pidustuste üks emotsionaalsemaid hetki oli olümpiamedalisite Tõnu Endreksoni ja Allar Raja nende endi suust kõlanud laused, et tippspordiga on nüüd tõesti kõik.

"Ametlikult oli see juba mõnda aega selge, et aitab küll. Nüüd on sportlaskarjäär lõpetatud ja lukku pandud. Oli viimane aeg see ka pidulikult välja öelda," rääkis Endrekson ERR-ile.

"Hommikul hakkas selliseid mõõdukaid emotsionaalseid laineid alt üles tulema. Et ma nüüd tõesti deklareerin seda täna, et tippspordiga on kõik. Kartsin, et lava peal läheb emotsionaalsemaks, aga oli hea, turvaline ja soe oma inimeste keskel seda sõnumit öelda," ütles Raja.

Teadmisi ja kogemusi on mõlemal tohutult ja seetõttu näeb Sõudeliit alates uuest aastast Endreksoni koondise peatreeneri ametikohal.

"Oleme omavahel kokku leppinud selliselt, et Tõnu Endrekson jätkab selle aasta lõpust peatreeneri positsioonil ja kaasab endale vastavalt vajadusele abijõude," selgitas Eesti Sõudeliidu president Mihkel Mardna. "Selline kokkulepe on olemas praegu ja olen üsna kindel, olles rääkinud sõudeliidu juhatuse teiste liikmetega, et kõik on enam-vähem sama meelt."

"Mõtted on sõudeliidu tasandil, et minna edasi treenerina. Eks uue nädala alguses saab see kõik paika," lisas Endrekson.