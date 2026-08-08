London pürgib 2029. aasta kergejõustiku MM-i korraldajaks

Korraldust taotlev ühisettevõte, kuhu kuuluvad Athletic Ventures (AV), UK Athletics, London Marathon Events ja Great Run Company, esitas neljapäeval Rahvusvahelisele Kergejõustikuliidule lõpliku pakkumise dokumendid.

Ettepanekus pakuti välja maailmameistrivõistluste korraldamine Londoni staadionil, kus toimusid ühtlasi 2012. aasta olümpiamängud ja 2017. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlused.

Ühisettevõttesse kuuluva UK Athleticsi tegevjuht Jack Buckner nimetas pakkumist pikaajaliseks osaks Suurbritannia olümpiapärandi plaanidest.

"Meil on hea meel, et oleme Londoni staadioni ja West Ham Unitediga Londoni staadioni kasutamiseks kokkuleppele jõudnud."

Great Run Company tegevjuht Paul Foster ütles, et London on esitanud silmapaistva pakkumise. Samuti viitas ta linna ajaloole suurte kergejõustikuürituste, sealhulgas olümpiamängude, maailmameistrivõistluste, Londoni maratoni ja Teemantliiga kohtumise korraldamisel.

Londoni maratoniürituste tegevjuht Hugh Brasher ütles, et meistrivõistlused toovad majanduslikku ja sotsiaalset kasu üle 400 miljoni naela (umbes 470 miljonit eurot)

ning nendega kaasnevad massiüritused üle kogu Suurbritannia.

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit peaks 2029. aasta maailmameistrivõistluste korraldajalinna välja kuulutama septembris.