Rahvusvaheline kergejõustikuliit soovib toetada rasedaid sportlasi

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (World Athletics) alustas uue uuringuga, mille eesmärk on parandada rasedate ja sünnitanud naissportlaste toetust ning aidata neil uuesti tippsporti naasta.

World Athletics kutsub nii praeguseid kui ka endisi sportlasi osalema küsitluses, mis käsitleb rasedust, sünnitust ja võistlusspordi juurde naasmist. Samuti kogutakse tagasisidet naistelt, kes ei ole rasedad olnud.

World Athleticsi sõnul soovitakse vähendada tippspordis ebavõrdsust ning leida erinevaid lahendusi, mis aitaksid toetada sportlasi raseduse ja sünnituspuhkuse ajal.

"See on järgmine samm tagamaks, et rasedad sportlased oleksid kaitstud, saaksid vajalikku tuge, et nad ei seisaks silmitsi raskustega tippsporti naastes," ütles World Athleticsi president Sebastian Coe.

Sünnitus ja naasmine eliitsporti (CARES) projekti eesmärk on koguda sportlaste kogemusi ning selle informatsiooniga hinnata professionaalset, organisatsioonilist ja rahalist tuge, mida emaks saanud tippsportlased vajavad.

Teema pälvis laialdast tähelepanu 2019. aastal, kui USA sprinditäht Allyson Felix avalikustas, et tema sponsor Nike plaanis pärast emaks saamist vähendada tema palka kuni 70 protsendi võrra. Avaliku kriitika järel muutis ettevõte ettevõte oma poliitikat ning uued lepingud tagasid sportlastele raseduse ajal tasu ja boonused.

Viimastel aastatel on mitmed tippsportlased jätkanud võistlemist ka raseduse ajal. Tänavu jooksis Briti pikamaajooksja Calli Hauger-Thackery 22. rasedusnädalal Bostoni maratoni ajaga 2:43. Tema sõnul tõestab see, et emadust ja kõrgel tasemel sportimist on võimalik edukalt ühendada.

Järgmised kergejõustiku maailmameistrivõistlused toimuvad 2027. aasta septembris Beijingis.