U-17 jalgpallikoondis alustab Soomes toimuvat Balti turniiri

Peatreener Brõlini valikusse kuulub 22 mängijat. Suurima mängijatearvuga panustasid sel korral koondisesse Tallinna FCI Levadia, kelle ridadest on kohal kuus mängijat, ning Tallinna FC Flora, kelle ridadesse kuulub neli koondislast.

U-17 koondis peab Balti turniiri raames kolm kohtumist. Esmalt minnakse pühapäeval, vastamisi Soomega, teisena ootab teisipäeval ees Läti ning turniir lõpetatakse neljapäeval kohtumisega Leedu vastu. Kõik mängud toimuvad Soomes Eerikkiläs Jari Litmaneni nimelisel staadionil.

Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis (sünniaastaga 2010 ja hiljem) koguneb reedel Balti turniiriks. Peatreener Nikita Brõlin kaasas rivistusse 22 mängijat.

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