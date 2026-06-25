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U-17 jalgpallikoondis alustab Soomes toimuvat Balti turniiri

Jalgpall
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis (sünniaastaga 2010 ja hiljem) koguneb reedel Balti turniiriks. Peatreener Nikita Brõlin kaasas rivistusse 22 mängijat.

U-17 koondis peab Balti turniiri raames kolm kohtumist. Esmalt minnakse pühapäeval, vastamisi Soomega, teisena ootab teisipäeval ees Läti ning turniir lõpetatakse neljapäeval kohtumisega Leedu vastu. Kõik mängud toimuvad Soomes Eerikkiläs Jari Litmaneni nimelisel staadionil.

Peatreener Brõlini valikusse kuulub 22 mängijat. Suurima mängijatearvuga panustasid sel korral koondisesse Tallinna FCI Levadia, kelle ridadest on kohal kuus mängijat, ning Tallinna FC Flora, kelle ridadesse kuulub neli koondislast.

Noormeeste U17 koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid
Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Andero Tatrik (24.04.2011) – Tallinna FC Flora

Kaitsjad
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Henri Tuur (6.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Roman Stepanov (28.04.2010) – Tallinna FC Flora (laenul Infonet JK-st)
Roman Lukin (22.02.2011) – Tallinna FCI Levadia (laenul Infonet JK-st)
Kristian Rohtlaan (26.08.2010) – Tallinna FCI Levadia (laenul Infonet JK-st)
Ruuben Lode (5.10.2010) – Viimsi JK
Ronan Rähn (8.02.2010) – Villarreal CF (ESP)
Andri Järv (19.09.2010) – Vantaan Jalkapalloseura (FIN)

Poolkaitsjad
Sebastian Mäekala (15.03.2010) – FA Tartu Kalev
Denis Zotov (22.11.2011) – Tallinna FC Flora (laenul Infonet JK-st)
Oskar Vahemets (18.03.2011) – Pärnu JK Vaprus
Kennert Kõiv (7.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Gleb Gurin (23.02.2010) – Tallinna FCI Levadia
Arseni Aronson (9.10.2010) – Tallinna FCI Levadia
Matvei Guljajev (30.04.2010) – Tallinna FCI Levadia (laenul FootballPlanetist)
Paul Jakob Strus (18.02.2010) – Viimsi JK

Ründajad
Karl Johann Haabma (22.01.2010) – FC Elva
Robert Birk (12.03.2010) – FC Nõmme United
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United

Peatreener: Nikita Brõlin

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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