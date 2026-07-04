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Katzberg püstitas Eugene'is uue Teemantliiga rekordi

Kergejõustik
Ethan Katzberg
Ethan Katzberg Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Kergejõustik

Kanada vasaraheitja Ethan Katzberg sai öösel vastu laupäeva Eugene'is toimuval Teemantliiga etapil hakkama suurepärase tulemusega, kui püstitas uue võistlussarja rekordi.

Pariisi olümpiamängudel võidutsenud ja kahel korral maailmameistriks tulnud Katzberg saatis oma teisel katsel vasara 83 meetri ja 33 sentimeetri kaugusele, millega püstitas uue hooaja tippmargi ning Teemantliiga rekordi.

"Tegin väga hea võistluse, fännid on siin suurepärased. Ei olnud väga raske vasarat kaugele visata," ütles Katzberg võistluse järel. "Olin esimesel katsel natuke liiga pinges, tegin tehniliselt vigu ja maksin selle eest. See äratas mu üles, teine vise oli juba märksa parem.

Mullu maailmameistrivõistlustel visatud isiklikust tippmargist (84.70) jäi 24-aastane kanadalane pea pooleteise meetri kaugusele. Teise koha sai ameeriklane Rudy Winkler, kelle parimaks tulemuseks jäi 81.12. Esikolmikusse mahtus veel sakslane Merlin Hummel 79.01-ga.

Ameeriklane Brandon Miller teenis 800 meetri jooksus vägeva võidu, kui ületas finišijoone ajaga 1.43,68, edestades 17-aastast ameeriklast Cooper Lutkenhausi (1.44,62) pea sekundiga. Esikolmikusse mahtus veel kaasmaalane Donovan Brazier, kelle ajaks jäi 1.44,86.

Naiste 400 meetri jooksus võidutses jamaicalanna Dejanea Oakley ajaga 49,64, edestades Aaliyah Butlerit (49,97) ning Stacey Ann Williamsit (50,12). 1500 meetri peal teenis võidu rootslanna Wilma Nielsen, kelle ajaks mõõdeti 4.05,60. Tema järel ületasid joone ameeriklannad Juliette Whittake (4.05,78) ning Lindsey Butler (4.06,46).

Naiste teivashüppes teenis võidu kümme aastat tagasi Rio de Janeiros olümpiahõbeda võitnud Sandi Morris, kes ületas 4.85 esimesel katsel, aga jäi seejärel pidama. Temaga kaasa tuli Katie Moon, kes jättis 4.85 vahele ning ei suutnud samuti 4.90 alistada. Pjedestaalile astus veel Gabriela Leon, kelle parimaks tulemuseks jäi 4.70.

Eugene'i Teemantliiga etapp jätkub Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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