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Tass: tuleb korralik madin korvi all ühe pikaga

Korvpalli Eesti koondis
Matthias Tass
Matthias Tass Autor/allikas: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallur Matthias Tassil jäi taha vastakaid tundeid pakkuv hooaeg. Vigastuse tõttu kahanes mänguaeg, aga samas tuli ta Heiko Rannula käe all Varssavi Legiaga Poola meistriks. Nüüd on ta koondise juures, ees ootavad mängud Sloveenia ja Tšehhiga.

Mida ütleb sulle sisetunne ja treeningutel nähtu? Kui heas meeleolus ja füüsilises vormis olete, et kaks mängu ära võtta?

Siiamaani oleme füüsiliselt üsna heas vormis. Enamikul meestest lõppes hooaeg veidi varem ja töö hakkas peale juuni keskpaigas. Mehed on saanud põhja ehitada. Loodetavasti homme ja paari päeva pärast saame näidata füüsilisust, mida oleme trennis üksteise vastu tõestanud. Tulevad huvitavad lahingud.

Mis saab olema sinu roll mängus Sloveeniaga? Mida pead vastase ohuks oma positsiooni pealt ja mis toob õnnestumise?

Eks nad on sarnaselt meile füüsilisemad. Tuleb korralik madin korvi all ühe pikaga. Tuleb 40 minutit hästi palju tööd teha. Mida kerget ei saa homme ühelgi positsioonil tulema. Mehed peavad võitlema täie hingega.

Näen, et on päris korralikult teibitud vasak hüppeliiges.

Vasakul hüppeliigesel on selline turvavöö ümber pandud. Et enam ei saaks seda otseselt väänata. Otseselt ei pea seda kasutama, aga enda heaolu huvides on mugavam ja tunnen end platsil kindlamalt, kui see on jala ümber. Ei sega mängimast, trenni tegemast. Mentaalselt mulle väga hea asi.

Selline mure, mis õnneks lahenes kiirelt.

Algselt sai see operatsiooniga parandatud. Teine mäng pärast neljakuulist pausi purustasin sama sideme, mis üks kord ära parandati. Aga siiamaani ei ole probleemi tekkinud. Tundub, et seda sidet vaja ei lähe.

Sul on klubiga selja taga hooaeg, mis tõi Poola meistritiitli. Kuidas rahule jäid selle olemuse ja kogemusega, mis said Legias Heiko Rannula käe all?

Heiko käe all on alati mugav ja hea mängida. Mänguplaan on tuttav. Alati on tore, kui saad kaasmaalase käe all tööd teha. Oli näha, mis ta eelmine aasta suutis esimese tiitliga saavutada ja kuidas mehed mängima panna. Nüüd viimane aasta samuti. Eks hooaeg oli üles-alla vigastustega ja mängurütm kadus vahepeal ära. Aga saime kuldse tulemuse kätte lõpuks.

Sinul järjekordne tiitel, aga nüüd on uus klubi Lublin. Miks otsustasid klubi vahetada ja kas tuli peatreenerilt vihje, et liigu edasi?

Ei-ei. Heikol on viis tiitlit, mul kolm. Otsustasin, et ühel meist tuleb see seeria ära lõpetada. Järgmine aasta saame vaadata, kes oma seeria saab lõpule tehtud.

Aga tõsiselt. Mida uus leping võrreldes olnuga sinu jaoks tähendab?

Rolli suurenemine kindlasti. Seoses minu ja teiste vigastustega Legias tuli üleliigne välismaalane, kes pidi kogu aeg pingil istuma. Minu kahjuks mu roll vähenes, kuni tulin vigastusest ja mängurütmi oli raske kätte saada. Tuleval aastal saan end hooaja algusest tõestada ja loodan, et pean vastu terve hooaeg. Saan oma rolli hästi ära täita.

Toimetaja: Siim Boikov

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