Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea

"Eesti-Läti liigast teha samm Poola liigasse on minu meelest väga hea. Veel tugevasse klubisse, kus treeneri usaldus on ka olemas. Väga kaua sellest teadnud ei ole. Agent mingi hetk andis teada, et suhtlus käib. Siis Heiko helistas ise ja panime asjad lukku," kirjeldas Ilver intervjuus ERR-ile protsessi.

"Teise aasta puhul tahtsin kindlasti välismaale saada, aga mitte liiga suurt sammu teha. Aga Poola liiga on kõva ja nad mängivad Champions League'i ka. See on suur pluss."

Seni pallis Legia värvides ka Matthias Tass, kes nüüd küll lahkub. "See annab kindlasti juurde, kui on tuttavad mehed ees olnud või on. Saab palju asju küsida."

Enne seda seisavad aga ees koondisemängud Sloveenia ja Tšehhiga. "Mõned mehed on küll puudu, aga selle taha ei saa jääda. Neil olidki hooajad pikemad. Eks Läti [kontroll]mäng näitas, et veidi on mäng ehk rabe ja õpime üksteist tundma, aga Sloveenia mänguks on asjad palju paremad."

Ilver tunnistab, et suvel pole kerge end kohe käima saada. "Ikka on raske. Esimesed trennid olid päris vaevalised. Mõni hommik ärkasid üles ja võib-olla isegi hooaja sees ei olnud nii valus. Aga eks ajaga läheb paremaks. Ma arvan, et homseks on enamik mehi päris heas vormis."