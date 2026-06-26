Eesti neljapaat pääses Luzerni MK-etapil poolfinaali

Eesti nelik sai oma eelsõidus ajaga 5.48,23 teise koha, jäädes Hollandist 1,25 sekundi kaugusele. Seljataha jäeti Hispaania (+2,29), Hiina (+3,12), Iirimaa (+3,94) ning Šveitsi teine paat (+5,26).

Teise kohaga pääsesid eestlased otse poolfinaali, kus võisteldakse Hiina, Suurbritannia, Saksamaa, Hispaania ning Iirimaaga. Teises poolfinaalis sõuavad Poola, Austraalia, Holland, Tšehhi, Šveitsi esimene koosseis ning neutraalse lipu all võistlevad venelased. Poolfinaali esimesed kolm lõpetajat pääsevad A-finaali, ülejäänud võistlevad B-finaalis.

Eesti paarisaeruline kahepaat (Kaarel Kiiver ja Christopher Hein) ületas oma eelsõidus finišijoone viienda paadina (+18,99) ning sõidab laupäeval D-finaalis koos Lõuna-Korea, Portugali teise paadi, Tšiili, India ja Jaapaniga.