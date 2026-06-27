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Eesti neljapaat jõudis Luzerni MK-etapil A-finaali

Sõudmine
Eesti nelik avasõidus: Mikhail Kushteyn (vasakult), Johann Poolak, Nikita Žoglo ja Uku Siim Timmusk
Eesti nelik avasõidus: Mikhail Kushteyn (vasakult), Johann Poolak, Nikita Žoglo ja Uku Siim Timmusk Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Eesti paarisaeruline neljapaat (Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak, Mikhail Kushteyn) pääses Luzerni sõudmise maailmakarikaetapil A-finaali. Päeva alustas võidukalt Eesti paarisaeruline kahepaat, kui Kaarel Kiiver ja Christopher Hein võitsid D-finaali.

Eesti nelik lõpetas oma poolfinaali ajaga 5.49,09 kolmandana. Võidu teenis Saksamaa (5.47,52) ja teine oli Suurbritannia (5.48,24). Eesti edestas neljandaks jäänud Hispaaniat 0,39 ja viiendat Hiinat 0,62 sekundiga ning kindlustas sellega koha kuue parema seas.

Eesti alustas sõitu tagasihoidlikult ja oli nii 500 meetri (1.28,49) kui ka 1000 meetri (2.57,33) vaheajapunktis kuuendal kohal. Viimase tuhande meetriga tõusis Eesti esmalt neljandaks ning finišis kolmandaks, tagades koha A-finaalis.

Teisest poolfinaalist pääsesid finaali Holland, neutraalse lipu all võistlev neutraalsete sportlaste (AIN) paatkond ja Austraalia. Seega sõuavad pühapäevases A-finaalis Saksamaa, Suurbritannia, Eesti, Holland, AIN ja Austraalia.

Kaarel Kiiver ja Christopher Hein võitsid varem meeste paarisaerulise kahepaadi D-finaali ajaga 6.25,26. Eesti edestas Tšiilit 5,03, Indiat 6,66, Portugali teist paati 9,37, Lõuna-Koread 11,57 ja Jaapanit 22,16 sekundiga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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