Mülla tuli NCAA meistrivõistlustel teiseks, Morozov sai üheksanda koha

Oregoni ülikoolis tudeeriv Lusti kogus viie alaga 4498 punkti, edestades lähimat konkurenti 32 punktiga. Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis ta kolmandale reale.

Lisaks Lustile teenis pjedestaalikoha ka South Dakota ülikooli teivashüppaja Marleen Mülla, kes ületas 4.26 esimesel katsel, 4.41 teisel, 4.51 esimesel ning siis 4.56 ja 4.61 teisel katsel. Mülla ajas rahvusrekordit tähistava 4.66 maha ning läks siis proovima kõrgust 4.71, aga latt kukkus kaks korda maha ja eestlanna parimaks tulemuseks jäi 4.61, mis on Eesti rekordi järel tema karjääri paremuselt teine tulemus.

NCAA meistriks tuli Washingtoni ülikooli Hana Moll, kes alistas järjest kõrgusi kuni kindlustas 4.71-ga võidu. Seejärel sai ta teisel katsel jagu ka 4.82-st, mis tähistab uut NCAA meistrivõistluste rekordit. NCAA rekord, 4.91 kuulub tema õele Amandale.

Illinois ülikooli sportlane Viktor Morozov tegi samuti tubli võistluse ning teenis meeste kolmikhüppes tulemusega 16.31 üheksanda koha. NCAA meistriks tuli Texas Techi õpilane Jonathan Seremes (17.25), esikolmikusse mahtusid veel Selva Prabhu (Kansas State; 17.05) ja Kelsey Daniel (Texas; 16.68).