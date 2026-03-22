Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

Kreete Verlin Toruni MM-il Autor/allikas: EKJL
Toruni sisemaailmameistrivõistluste viimasel päeval olid võistlustules kaks Eesti kergejõustiklast, tõkkejooksja Kreete Verlin ja teivashüppaja Marleen Mülla.

Sel sisehooajal esimest korda alla kaheksa sekundi jooksnud ja mitmel korral Eesti rekordit parandanud Kreete Verlin tegi pühapäeva hommikul 60 meetri tõkkejooksu eeljooksus väga hea soorituse, kui jäi vaid sajandikuga alla oma tippmargile 7,96, oli esimese eeljooksu kolmas ning kokkuvõttes 17.

See andis talle koha MM-i poolfinaalis, kus eestlannal olid teises jooksus väga tugevad konkurendid. Sisehooajal väga stabiilselt jooksnud Verlin pakkus taas hea soorituse, aga aeg 8,01 teda finaali ei viinud. Eestlanna poolfinaali kaks kiireimat naist Pia Skrzyszowska ja Ditaji Kambundji said kirja 7,76, kiireim oli vaid viimase poolfinaali võitnud Devynne Charlton 7,74-ga.

Kõrgetasemelises finaalis kordas Charlton enda nimel olevat maailmarekordit (7,65), talle järgnesid hollandlanna Nadine Visser ja Poola rekordi jooksnud Skrzyszowska (mõlemad 7,73). Finaalis viimast kohta jagama jäänud naised jooksid 7,90.

Tänavu Eesti teivashüpperekordi 4.63 peale viinud Marleen Mülla ületas pühapäeval algkõrguse 4.35 teisel katsel, aga järgmine kõrgus 4.55 jäi seekord liiga keeruliseks ülesandeks. Ka ameeriklanna Chloe Timberg ületas ühe kõrguse, aga tema tegi seda ühe katsega.

Tunamullune maailmameister Molly Caudery võttis tiitli taas enda nimele, kui ületas ainsa naisena 4.85. Kogenud sloveenlanna Tina Šutej teenis 4.80 ületamisega järjekordse tiitlivõistluste medali ning pronks läks jagamisele tšehhitari Amalie Švabikova, uusmeremaalanna Imogen Ayrise ja šveitslanna Angelica Moseri vahel. Kõik ületasid 4.70 esimesel katsel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

21:20

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

20:13

VAATA OTSE | Toruni MM lõppeb põnevate jooksufinaalide ja kaugushüppega Uuendatud

14:15

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

11:30

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud Uuendatud

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane

20.03

Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

20.03

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

19.03

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

19.03

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

17.03

Kaks dopingukaristust ära kandnud eksmaailmameister võistleb sise-MM-il

16.03

Mülla tuli NCAA meistrivõistlustel teiseks, Morozov sai üheksanda koha

15.03

Pariisi OM-finalist jooksis maratonidebüüdil kõigi aegade teise aja

14.03

TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

14.03

Liisa-Maria Lusti krooniti viievõistluses NCAA sisemeistriks

13.03

TV 10: Kristjan Kanter tegi Võrus pere parima tulemuse

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

sport.err.ee uudised

21:20

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse Uuendatud

21:13

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

20:42

Taas Võru Barruse alistanud Pärnu VK jõudis finaalist võidu kaugusele

20:13

VAATA OTSE | Toruni MM lõppeb põnevate jooksufinaalide ja kaugushüppega Uuendatud

20:01

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

19:34

Vikersundi lennumäe võistlus jäeti kõva tuule tõttu ära

19:09

Paris võitis teist korda järjest, Odermatt sai veel ühe kristallgloobuse

18:44

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

18:17

Anier: kohtunikud teevad oma tööd, pealtvaatajatele väga huvitav mäng

17:45

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

17:33

VIDEO | Ainsalu lõi kaks ilusat väravat, aga Paide sai tänu VAR-ile viigi

17:07

Paide päästis dramaatilise lõpuga mängus Levadia vastu viigipunkti Uuendatud

16:47

Andrea Roots kaotas paarismängu finaalis

16:03

USA lipujalgpallikoondis näitas olümpiaareenil NFL-i meestele koha kätte

15:37

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

15:08

Tiitlikaitsja Flora sai teise kaotuse järjest

14:15

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

14:11

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne Uuendatud

13:12

Sofia Goggia võitis ja haaras kristallgloobuse

12:32

Miamis oli favoriitide ringil hea päev

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo