Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

Sel sisehooajal esimest korda alla kaheksa sekundi jooksnud ja mitmel korral Eesti rekordit parandanud Kreete Verlin tegi pühapäeva hommikul 60 meetri tõkkejooksu eeljooksus väga hea soorituse, kui jäi vaid sajandikuga alla oma tippmargile 7,96, oli esimese eeljooksu kolmas ning kokkuvõttes 17.

See andis talle koha MM-i poolfinaalis, kus eestlannal olid teises jooksus väga tugevad konkurendid. Sisehooajal väga stabiilselt jooksnud Verlin pakkus taas hea soorituse, aga aeg 8,01 teda finaali ei viinud. Eestlanna poolfinaali kaks kiireimat naist Pia Skrzyszowska ja Ditaji Kambundji said kirja 7,76, kiireim oli vaid viimase poolfinaali võitnud Devynne Charlton 7,74-ga.

Kõrgetasemelises finaalis kordas Charlton enda nimel olevat maailmarekordit (7,65), talle järgnesid hollandlanna Nadine Visser ja Poola rekordi jooksnud Skrzyszowska (mõlemad 7,73). Finaalis viimast kohta jagama jäänud naised jooksid 7,90.

Tänavu Eesti teivashüpperekordi 4.63 peale viinud Marleen Mülla ületas pühapäeval algkõrguse 4.35 teisel katsel, aga järgmine kõrgus 4.55 jäi seekord liiga keeruliseks ülesandeks. Ka ameeriklanna Chloe Timberg ületas ühe kõrguse, aga tema tegi seda ühe katsega.

Tunamullune maailmameister Molly Caudery võttis tiitli taas enda nimele, kui ületas ainsa naisena 4.85. Kogenud sloveenlanna Tina Šutej teenis 4.80 ületamisega järjekordse tiitlivõistluste medali ning pronks läks jagamisele tšehhitari Amalie Švabikova, uusmeremaalanna Imogen Ayrise ja šveitslanna Angelica Moseri vahel. Kõik ületasid 4.70 esimesel katsel.