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Ingebrigtseni osalemine EM-il on lahtine

Kergejõustik
Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Norra keskmaajooksutäht Jakob Ingebrigtsen ei pruugi vigastusmurede tõttu augustis Birminghamis peetavatel Euroopa kergejõustiku meistrivõistlustel starti tulla.

25-aastane Ingebrigtsen pole tänavu veel võistelnud. Teda vaevas pikalt Achilleuse kõõluse vigastus, mida opereeriti aasta alguses. Praegu valmistub norralane St. Moritz kõrgmäestikulaagris võimalikuks naasmiseks, kuid otsust Euroopa meistrivõistlustel osalemise kohta pole veel tehtud.

Sportlase nõunik Espen Skoland ütles Norra Rahvusringhäälingule, et lõplik otsus sünnib tõenäoliselt vahetult enne meistrivõistlusi.

"Jakob ei taha seada ootusi, mida ta ei pruugi täita," sõnas Skoland.

Sama meelt on ka Ingebrigtseni agent Daniel Wessfeldt, kelle sõnul naaseb norralane alles siis, kui tunneb end täielikult valmis olevat.

"Ainult tema ise saab otsustada, millal ta on valmis. Loodan, et ta võistleb veel sel aastal, kuid ta ei taha starti tulla enne, kui on sajaprotsendiliselt valmis," ütles Wessfeldt.

Tema sõnul pole välistatud see, et Ingebrigtsen jätab Euroopa meistrivõistlused vahele ning naaseb hoopis mõnel hilisemal võistlusel.

Mullu püstitas Ingebrigtsen 2024. aasta Euroopa kergejõustiku meistrivõistlused ajalugu, kui võitis oma kuuenda Euroopa meistritiitli – seda pole varem suutnud ükski meeskergejõustiklane.

Euroopa kergejõustiku meistrivõistlused peetakse Birminghamis 10.–16. augustini ning Ingebrigtseni osalemine peaks lähinädalatel selguma.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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