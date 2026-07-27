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Jakob Ingebrigtsen lõpetab pika võistluspausi

Kergejõustik
Jakob Ingebrigtsen.
Jakob Ingebrigtsen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Norra kergejõustikutäht Jakob Ingebrigtsen lõpetab pika võistluspausi augusti keskel Birminghamis toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel.

Ingebrigtsen ei ole sel hooajal kordagi võistelnud, sest käis talvel Ameerika Ühendriikides kannakõõluse operatsioonil. Esmaspäeval kinnitas nii sportlase esindaja Espen Skoland kui ka Norra kergejõustikuliidu spordidirektor Hanne Lyngstad NRK-le, et jooksutäht võistleb Birminghami EM-il, mis algab 10. augustil.

Ingebrigtsen on võitnud kolmel järjestikusel EM-il kuldmedalid 1500 ja 5000 meetri distantsidel, aga Birminghamis osaleb ta ilmselt ainult ühel distantsil. Veel ei ole teada, kumma distantsi kasuks ta otsustab. NRK arvates viitavad kõik märgid siiski sellele, et Ingebrigtsen teeb kaasa 5000 meetri jooksus, mis toimub võistluste avapäeval ehk 10. augustil. 1500 meetri eeljooks leiab aset 14. augustil ja finaal peetakse päev hiljem.

Toimetaja: Henrik Laever

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