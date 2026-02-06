Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

25-aastane Ingebrigtsen jagas sotsiaalmeedias lühivideot endast ratastoolis, jalg kõrges ortoosis. "Need, kes on mu tegemisi paaril viimasel aastal jälginud, teavad, et olen hädas olnud väga spetsiifilise kannakõõluse vigastusega, mistõttu olen pidanud vahele jätma palju treeninguid ja võistlusi," kirjutas kahekordne olümpiavõitja.

"Umbes kaks nädalat tagasi paistetas kannakõõlus taas üles ja võtsime viimaks vastu otsuse reisida operatsiooniks USA-sse. See on minu karjääri pikendamiseks igatahes õigeks otsuseks," lisas norralane. "Operatsioon läks edukalt ning olen kergendunud, et pärast pikki kuid ebakindlust on mul ees selge taastumisteekond."

Kanada jooksuajakiri Canadian Running kirjutab, et Ingebrigtsen käis Palo Altos tunnustatud ortopeedi Amol Saxena noa all. Saxena on karjääri jooksul ravinud mitmeid kannakõõluse probleemide küüsis NBA mängijaid ning USA olümpiasportlasi, näiteks opereerinud ka kahekordset olümpiamedalisti Galen Ruppi.

Achilleuse kõõluse ja teiste vigastuste tõttu algas Ingebrigtseni tunamullune hooaeg alles mai lõpus ning mullu jäi tal sisuliselt vahele kogu suvehooaeg. Tokyo maailmameistrivõistlustel piirdus Norra kergejõustikutäht 5000 meetri jooksu kümnenda kohaga.

Kannakõõluse operatsioonist taastumine on mõistagi iga inimese jaoks erinev, aga reeglina võtab kergetele treeningutele naasmine aega vähemalt kolm-neli kuud, täiskoormusel trenni naasmiseks tuleb oodata üle poole aasta ehk tõenäoliselt näeb Ingebrigtsenit võistlemas järgmisel aastal.