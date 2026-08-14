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Maailmarekordimees Kerr jättis EM-i vahele, Ingebrigtsen kritiseerib otsust

Kergejõustiku EM
Josh Kerr ja Jakob Ingebrigtsen
Josh Kerr ja Jakob Ingebrigtsen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustiku EM

Juulis miilijooksu maailmarekordi püstitanud britt Josh Kerr ei osale Birminghamis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Tema suur rivaal Jakob Ingebrigtsen kritiseeris Kerri otsust ning leidis, et parimad sportlased peaksid suurematel tiitlivõistlustel osalema.

Kerr püstitas juulis Londonis miilijooksu maailmarekordi, parandades 27 aastat püsinud tippmarki. Seejärel võistles šotlane Glasgowis Rahvaste Ühenduse mängudel, kus võitis miilijooksu.

Euroopa meistrivõistlustel Kerr aga ei osale, sest need ei kuulunud tema tänavuse hooaja prioriteetide hulka. Ingebrigtsen ei pea sellist valikut õigeks.

"See rikub spordiala, kui parimad ei võistle. Meil kõigil on erinevad plaanid, aga ma ei kujuta ennast kunagi ette seda tegemas," ütles Ingebrigtsen.

Küsimusele, kas Kerri puudumine valmistab talle pettumust, vastas norralane: "Väga. Ja ma arvan, et kõik peaksid pettunud olema, sest see ongi meistrivõistluste eesmärk tuua maailma parimad kohale."

Kerr on seadnud tänavu fookuse maailmarekorditele ja teistele suurtele võistlustele, mistõttu ei mahtunud Euroopa meistrivõistlused tema plaani. Ingebrigtseni hinnangul ei pea sportlane aga valima rekordite püstitamise ja tiitlivõistlustel osalemise vahel. Tema meelest saab ühe hooaja jooksul teha mõlemat.

"Muidugi tahan ma häid aegu joosta, aga ma ei arva, et peab tegema üht või teist. Meil pole ainult üks võistlus jalgades," sõnas Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen ise ei võistle Birminghamis 1500 meetri jooksus. Norralane jättis selle distantsi Euroopa meistrivõistlustel vahele Achilleuse kõõluse vigastuse tõttu, kuid tuli nädala alguses 5000 meetri jooksus Euroopa meistriks.

See oli Ingebrigtseni seitsmes Euroopa meistrivõistluste kuldmedal. Pärast ligi 11-kuulist vigastuspausi naasnud norralane plaanib 1500 meetris võistelda taas augusti lõpus.

Kerri ja Ingebrigtseni rivaalitsemine on kestnud juba aastaid. 2023. aasta maailmameistrivõistlustel Budapestis võitis Kerr 1500 meetri jooksu Ingebrigtseni ees. Pariisi olümpiamängudel aasta hiljem edestas mõlemat ameeriklane Cole Hocker, kes võitis kulla, Kerr sai hõbeda ja Ingebrigtsen pronksi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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