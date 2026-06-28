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Roosleht liigub Ratingenis 8150 punkti kursil, juhib Neugebauer

Kergejõustik
Rasmus Roosleht
Rasmus Roosleht Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Saksamaal Ratingenis toimuval kõrgetasemelisel kümnevõistlusel on Rasmus Roosleht kaheksa ala järel seitsmendal kohal ning liigub 8150 punkti poole.

Avapäeval kõrgushüppes (2.03) teise ja kuulitõukes (15.64) kolmanda koha saavutanud Roosleht kogus 4256 punkti, mis andis talle esimese päeva järel viienda koha.

Teist päeva alustas Roosleht 110 meetri tõkkejooksu 14,67-ga, kettaheites läks talle kirja 46.73 ning teivashüppes ületas eestlane kõrguse 4.70. Kaheksa ala järel on tal seitsmendana koos 6768 punkti, oma isikliku rekordi (8241) graafikuga on Roosleht 86 punktiga miinuses.

Kaks ala enne lõppu juhib sakslane Leo Neugebauer 7219 punktiga, kuigi oma tippmargi graafikule kaotab ta 403 punktiga ja liigub seega umbes 8550 punkti kursil. Tema järel on teine ameeriklane Harrison Williams 6971 punktiga, kolmas prantslane Makenson Gletty (6939).

Toimetaja: Anders Nõmm

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