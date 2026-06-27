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Roosleht hoiab Ratingenis avapäeva järel neljandat kohta

Kergejõustik
Rasmus Roosleht.
Rasmus Roosleht. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kergejõustik

Rasmus Roosleht on Saksamaal Ratingenis toimuval kõrgetasemelisel kümnevõistlusel viie ala järel neljandal kohal (4256).

Roosleht jooksis 100 meetrit 10,87-ga, hüppas kaugust 7.11, tõukas kuuli 15.64, hüppas kõrgust 2.03 ja läbis 400 meetrit ajaga 48,90. Ta saavutas kõrgushüppes teise ja kuulitõukes kolmanda koha.

Avapäeva järel on Rooslehel kirjas 4256 punkti, millega hoiab kokkuvõttes neljandat kohta. Isikliku rekordi (8241) graafikuga võrreldes on Roosleht 20 punktiga miinuses.

Liidriks on kodupubliku ees võistlev valitsev maailmameister Leo Neugebauer 4482 punktiga (10,81 - 7.67 - 16.95 - 1.97 - 47,85). Sakslane teenis alavõidu nii kaugushüppes kui ka kuulitõukes.

Neugebauerile järgnevad prantslane Makenson Gletty (4380) ja itaallane Dario Dester (4286). Esialgu oli neljas ameeriklane Harrison Williams, kuid tema tulemus 400 meetri jooksus tühistati kõrvalrajale astumise tõttu.

Vigastuspausilt naasnud Sander Skotheim katkestas kõrgushüppe järel. Norralane vigastas jaanuaris hüppeliigest ning ütles kodumaa meediale, et ei tahtnud liigseid riske võtta. "Jätkamisest ei oleks mingit kasu. Sain hea õppetunni. Lootsin, et minu tulemused on paremad, aga usun, et olen siiski Euroopa meistrivõistlusteks valmis," rääkis Skotheim NRK-le.

Rooslehe rekordseeria (8241): 10,81 - 7.19 - 15.74 - 2.03 - 49,29 - 14,83 - 47.96 - 4.90 - 60.63 - 4.46,46.

Toimetaja: Henrik Laever

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