Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

Kimi Antonelli
Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapi Montrealis võitis itaallane Kimi Antonelli (Mercedes; 1:14.00,210), kellele järgnesid britt Lewis Hamilton (Ferrari; +10,768) ja hollandlane Max Verstappen (Red Bull; +11,276).

Neljanda võidu järjest teeninud Antonelli pidas sõidu esimeses pooles kõva võitlust tiimikaaslase George Russelliga, kes oli võitnud juba laupäevase sprindi ja kvalifikatsiooni.

Heitluse lõpetas Russelli masina tehniline rike, mis jättis ta 30. ringil raja äärde. "Kõik lihtsalt lülitus järsku välja," sõnas britt. "Läksin kurvi, mootor seiskus, elektroonikat polnud, korralikku pidurdamist ka mitte. Olen üsna pettunud, aga mis ma teha saan?"

Antonellist sai ühtlasi esimene itaallane pärast Alberto Ascarit 1952. aastal, kes võitnud neli F1 etappi järjest. Samuti sai temast esimene sõitja ajaloos, kes alustanud oma karjääri võitude jada sellise seeriaga.

"Läks mitte päris nii nagu tahtsin," sõnas ta sellegipoolest. "Meil pidi olema George'iga hea võitlus, aga võtame selle võidu vastu."

Ferrarile tõi hooaja parima koha Hamilton, kes viimastel ringidel möödus Verstappenist. Samuti oli tegemist eksmaailmameistri kõige parema kohaga Ferrari roolis, mille taha ta istus esimest korda eelmisel aastal.

Tema tiimikaaslane Charles Leclerc lõpetas neljandana (+44,151) ja oli ühtlasi viimane sõitja, kes ei saanud Antonellilt ringiga. Viiendaks tuli Isack Hadjar (Red Bull) ja kuuendaks Franco Colapinto (Alpine).

Täiesti must päev oli McLarenil: Antonellist kahe ringiga maha jäänud Oscar Piastri piirdus 11. kohaga ehk oli esimesena punktidelt maas ja valitsev maailmameister Lando Norris, kes asus stardi järel juhtima, katkestas 38. ringil käigukastimure tõttu.

MM-sarja kokkuvõttes kasvatas Antonelli oma punktisumma nüüd 131 peale ja ta edestab Russellit 43 silmaga. Kolmas on 75 punktiga Leclerc, aga Hamilton jääb temast omakorda vaid kolme silma kaugusele.

Järgmine F1 etapp peetakse juuni esimesel nädalalõpul legendaarsel Monaco tänavarajal.

Toimetaja: Siim Boikov

