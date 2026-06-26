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Vaaks: tähtis on see, et suutsime kodupubliku ees võita

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis pidas Unibet Arenal kontrollmängu Lätiga ning teenis vägeva otsustava veerandi toel lõunanaabri üle 88:78 võidu.

Naabrite kohtumine algas pigem lätlaste juhtimisel, aga avaveerandi lõpuks suutis Eesti vahe ühele punktile lihvida. Teisel veerandil jõudis Eesti ka juhtima ning kuigi see mängiti kolmandal veerandil korraks käest, saavutati neljanda veerandi alguseks taas kahepunktiline edu.

Otsustav veerand kuulus aga täielikult võõrustajale ning Stefan Vaaksi ja Markus Ilveri võimsad pealtpanekud viisid Eesti juhtima 11 punktiga. Ühel hetkel paisus edu ka 14-punktiliseks, lõpuks õnnestus eestlastel vormistada lõunanaabri üle 88:78 (23:24, 23:16, 16:20, 26:18) võit.

Vaaks tabas viis kolmest ning lõpetas kohtumise 23 punktiga, kuid meenutas, et sõprusmängust ei tasuks liialt järeldusi teha. "23 punkti pole oluline, tähtis on see, et suutsime kodupubliku ees üle pika aja võita. Loodetavasti annab motivatsiooni juurde Sloveenia mänguks," ütles tagamängija. "Siit annab palju edasi minna. Mul endal tõmbas teisel poolajal jalad täiesti kinni, pole ammu viis-viite mänginud. Siit annab veel edasi minna, kõige parem ei olnud."

Vaaks esindas viimati Eesti koondist eelmise aasta veebruaris ning sama pika pausi lõpetas ka äsja vigastusest taastunud Maik-Kalev Kotsar. Vaaks ütles, et Kotsari olemasolu teeb ka mängujuhtide elu lihtsamaks. "Väga meeldib temaga mängida, eelmine aasta mul Providence'is ei olnud sellist pikka, kes suudaks põrgatada," sõnas tagamees. "Hästi tark pikk, õpetab mulle ja ütleb, mida ma tegema pean. Nii on väga lihtne mängida."

Eesti koondis võõrustab 3. juulil MM-valiksarja raames Sloveeniat, kolm päeva hiljem minnakse võõrsil vastamisi Tšehhiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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