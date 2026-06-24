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Joonekohtunike süsteemi rike peatas Wimbledoni kvalifikatsioonimängud

Tennis
Wimbledoni turniir.
Wimbledoni turniir. Autor/allikas: SCANPIX/PA
Tennis

Wimbledoni kvalifikatsiooniturniiril peatati kolmapäeval lühikeseks ajaks kõigil väljakutel mängud, sest automaatne joonekohtunike süsteem lakkas töötamast.

Tõrge tekkis ajal, kui Suurbritannia tennisist Dan Evans oli Roehamptonis mängimas austraallase Tristan Schoolkate vastu. Evans oli selleks hetkeks kaotanud avaseti.

Tegemist ei olnud esimese probleemiga sel nädalal. Ka esmaspäeval mõjutas sama elektroonilise joonekohtunike süsteemi rike mängude kulgu.

Wimbledon loobus eelmisel aastal joonekohtunikest ja võttis kogu turniiril kasutusele elektroonilise joonekohtunike süsteemi.

Korraldajad teatasid hiljem, et mängud jätkuvad pärast tõrke kõrvaldamist.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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