EOK täiskogu kinnitas Talihärma liikmeks

EOK teatas, et 2025. aasta eelarve jäi eelmisel aastal 340 000 euroga miinusesse — tulud olid 14,56 miljonit eurot ja kulud 14,9 miljonit eurot. Ligikaudu 90 protsenti ehk umbes 13 miljonit eurot kogu eelarvest suunati otse Eesti spordi toetamiseks. Suurima osa kuludest moodustasid olümpiamängudeks valmistumine ja Team Estonia programm. Lisaks investeeriti noortespordi arengusse, ürituste korraldamisse ning Eesti spordi nähtavuse kasvatamisse.

EOK peasekretäri Kristo Tohveri sõnul kinnitas möödunud aasta kogemus vajadust olla eelarve planeerimisel realistlik. "2025. aasta eelarve oli tulude poolelt liiga optimistlik, eelkõige sponsorite kaasamise osas. Seetõttu oleme 2026. aasta eelarve koostanud konservatiivsemalt. Samal ajal näitab see, kui oluline on leida Eesti spordile uusi ja stabiilseid rahastusallikaid ning vähendada sõltuvust avalikust rahast," sõnas Tohver.

18. juunist on Eesti Olümpiakomitees 124 liiget, sest täiskogu kinnitas rahvusvahelise olümpiakomitee liikme Johanna Talihärma ühtlasi ka EOK liikmeks.

Liikmeks soovisid astuda ka Eesti Softballi Baseball5 Liit MTÜ ja MTÜ Takistuskrossi Liit. Täiskogu otsustas mõlemat organisatsiooni seekord liikmeks mitte vastu võtta, kuna liidud ei vasta hetkel kõigile EOK liikmeks astumise kriteeriumidele.

Täiskogu kiitis heaks spordieetika reeglitest tulenevad muudatused EOK põhikirjas. Muudatuste eesmärk on tugevdada Eesti spordi turvalisust ja õiguskaitset ning tagada, et spordiorganisatsioonidele kehtivad nõuded oleksid üheselt mõistetavad, õiguslikult selged ja praktikas rakendatavad.

"Turvaline spordikeskkond on Eesti spordi usaldusväärsuse alus. Muudatuste eesmärk on anda sportlastele ja spordiorganisatsioonidele selgemad reeglid ning tõhusamad võimalused probleemide lahendamiseks. Samal ajal peavad need lahendused olema organisatsioonidele jõukohased ja õiguslikult selged," rääkis Tohver.

Neljapäeval valiti Eesti Olümpiakomitee presidendiks Erich Teigamägi, kes kogus täiskogu koosolekul kohal olnud 113 liikme seas 79 häält.