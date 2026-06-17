Eestlased tegid Saksamaa motokrossi meistrivõistlustel häid sõite

MX Masters klassis oli osalemas kaks eestlast: Jörgen-Matthias Talviku ja Gert Krestinov. Talviku suutis ajasõidus välja sõita viienda ringiaja ja Krestinov 14. ringiaja. Kiireim oli hollandlane Roan van de Moosdijk, teine Max Nagl (Saksamaa) ja kolmas Jere Haavisto (Soome), vahendab msport.ee.

Esimest võistlussõitu alustas Talviku korraliku stardiga ja esimeste kurvide järel oli ta viiendal kohal. Ta liikus sõidu esimese poole viiendal kohal. Seljataga avaldas esialgu tugevat survet sakslane Max Spies, kuid varsti suutis Talviku ta maha raputada. Sõidu keskel kukkus sõitu juhtinud Nagl ja Talviku tõusis neljandale kohale. Samas kukkumises osalenud van de Moosdijk liikus seejärel kolmandal kohal Noah Ludwigi seljataga ja Talviku püüdis duo ka kinni. Kahjuks lõpetati sõit viis minutit enne aja täis saamist punase lipuga ja Talvikul ei tekkinud võimalust poodiumikoha eest võidelda ning kirja läks talle neljas koht. Esikoha teenis sakslane Tom Koch, teine oli van de Moosdijk ja kolmas Ludwig. Krestinov liikus kogu sõidu jooksul teises kümnes ja sai lõpuks 13. koha.

Teises võistlussõidus ei õnnestunud Talviku start kuigi hästi ja esimesed ringid liikus ta üheksandal kohal. Kolmandal ringil ta kukkus ning langes 20 parema hulgast välja. Sõidu lõpuks õnnestus tal sealt 14. kohale tõusta. Krestinovi start ebaõnnestus samuti ja esimestel ringidel oli ta alles kolmandas kümnes. Väga suurt tõusu tal sealt teha ei õnnestunud ning finišisse saabus Krestinov 18. kohal. Esikoha teenis Spies, teine oli van de Moosdijk ja kolmas Haavisto.

Kolmandas sõidus Talvikul stardis kõik klappis ja ta asus sõitu juhtima. Talviku seljataga võtsid kohad sisse Haavisto ja van de Moosdijk. Hollandlane oli rajal kõige kiirem ning tõusis esmalt teiseks ja asus seejärel Talviku liidrikohta püüdma. Eestlane suutis pikka aega esikohta enda käes hoida, kuid sõidu keskel pääses van de Moosdijk ikkagi mööda. Sõidu teises pooles läks Talvikul raskeks ja mööda said temast ka Haavisto ning Spies ja Talviku lõpetas sõidu neljandana. Esikoha võttis lõpuks Haavisto, teine oli van de Moosdijk ja kolmas Spies. Krestinov tegi samuti natuke parema stardi ja ta pääses kohe 20 parema hulka. Parimal juhul liikus Krestinov 13. kohal, kuid neli ringi enne sõidu lõppu jäi ta raja äärde ja katkestas.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 43 punktiga kuuendale kohale ja Krestinov 11 punktiga 19. kohale. Esikoha teenis 66 punktiga van de Moosdijk, teine oli 60 punktiga Spies ja kolmas 57 punktiga Tom Koch. Üldkokkuvõttes on Talviku 164 punktiga kuues ja kahel etapil osalenud Krestinov 28 punktiga 23. kohal. Liider on 263 punktiga van de Moosdijk, teiseks langes 214 punktiga Nagl, kes vigastuse tõttu teises ja kolmandas sõidus osaleda ei saanud. Kolmas on 205 punktiga Spies.

MX2 klassis oli rajal kolm eestlast. Ajasõidus oli neist kiireim Sebastian Leok, kes A grupis sõitis välja kolmanda ringiaja. Samas grupis oli Richard Paat seitsmes ja oma esimest võistlust sellest klassis teinud Travis Leok 12. Grupi kiireim oli klassi liider taanlane Nocolai Skovbjerg.

Esimeses võistlussõidus tegi väga hea alguse Sebastian Leok, kes stardi järel neljandat kohta hoidis. Avaringi lõpuks suutis ta juba kolmandale kohale tõusta ja kõik võimalused suurepäraseks tulemuseks olid tal olemas. Leok hoidiski sõidu esimeses pooles kolmandat kohta, kuid ühel hetkel ilmus tema seljataha neljandaks tõusnud Skovbjerg, kes üsna kiirelt meie mehest ka mööda sõitis. Skovbjeri ei suutnud enda seljataga hoida ka Mads Fredsoe (Taani) ja sõitu juhtinud soomlane Saku Mansikkamäki ning taanlane tõusis kiirelt liidriks. Samal ajal suutis Leok ise Fredsoe kinni püüda ning temast mööduda ja Sebastian jätkas sõitu taas kolmandal kohal. Rohkem esikolmikus mingeid muutusi ei toimunud ja Skovbjerg võitis sõidu, Mansikkamäki lõpetas teisena ja ilusa sõidu teinud Sebastian Leok kolmandana. Kehva stardi järel tõusis sõidu lõpuks 15. kohale Paat. Travis Leok lõpetas sõidu 30. kohal.

Teises sõidus ei suutnud Sebastian Leok kõige paremat starti teha, kuid tänu sisekurvi eelisele pääses ta ikkagi esikümnesse. Sõidu esimese poole tõusis ta viiendale kohale. Sõidu lõpus võitles ta kõvasti veel ka neljanda koha eest, kui möödasõitu teha ei õnnestunud ja Leok tuli finišisse viiendana. Paat alustas sõitu samuti hästi ja teisel ringil oli ta 13. kohal, kuid kukkumine langetas ta 30. koha piirimaile. Sealt õnnestus tal lõpuks tõusta 20. kohale. Hea sõidu tegi Travis Leok, kes lõpetas 16. kohal. Kindla esikoha teenis Skovbjerg, teine oli Fredsoe ja kolmas Mansikkamäki.

Kolmandas sõidus tegi Sebastian sarnase stardi teisele ja taas oli ta avaringil esikümne piiril. Sõidu lõpuks suutis ta sealt kuuendale kohale tõusta. Paat lõpetas viimase sõidu 18. kohal ja Travis Leok 20. kohal. Esikoht läks taas Skovbjergile, teine oli Liam Owens (Austraalia) ja kolmas Fredsoe.

Etapi kokkuvõttes tuli Sebastian Leok 51 punktiga viiendale kohale. Richard Paat oli 10 punktiga kahekümnes ja Travis Leok kuue punktiga 23. Etapivõit läks 75 punktiga Skovbjergile, teine oli 58 punktiga Fredsoe ja kolmas 54 punktiga Mansikkamäki. Kokkuvõttes on Sebastian Leok 163 punktiga kuuendal kohal, Paat 36 punktiga 21. kohal ja Travis Leok 6 punktiga 34. kohal. Sarja kindel liider on 274 punktiga Skovbjerg, teine on 207 punktiga Fredsoe ja kolmas 193 punktiga Owens.

85cc klassis oli ainsa eestlasena seekord rajal Robin Robert Mooses, kes oli endale Euroopa meistrivõistluste poolfinaali koha juba taganud ja ei pidanud Soome etapil osalema. Mooses kuulus kvalifikatsioonis B gruppi ja ta suutis seal välja sõita paremuselt kolmanda ringiaja. Kiirema aja suutsid Moosesest sõita lätlastest vennad Cirulised, Patriks oli kiireim ja Martins teine.

Esimese võistlussõidu start ebaõnnestus Moosesel täielikult, kuid esimese ringiga suutis ta teha palju möödasõite ning avaringi lõpuks tõusis eestlane juba kümnendale kohale. Pehme pinnas ja rasked olud sobisid Moosesele väga hästi ja ta suutis sõidu jooksul veelgi oma kohta parandada ning finišisse tuli viiendana. Esikoha teenis Patriks Cirulis, teine oli Harry Dale (Suurbritannia) ja kolmas Luca Nierychlo (Saksamaa).

Teises sõidus kahjuks Moosese start taas kõige paremini ei õnnestunud ja esimeste kurvide järel oli ta esikümnest väljas. Mõne ringiga õnnestus tal aga juba viiendale kohale tõusta ja ka esikolmik polnud kaugel. Kahjuks tuli siis kukkumine ja Robin Robert langes 12. kohale. Lõpuks õnnestus tal sealt tagasi kaheksandale kohale tõusta. Esikoha teenis Martins Cirulis, teine oli Patriks Cirulis ja kolmas Nierychlo.

Etapi kokkuvõttes tuli Mooses 29 punktiga kuuendale kohale. Esikoha sai 47 punktiga Patriks Cirulis, teine oli 40 punktiga Martins Cirulis ja kolmas 40 punktiga Nierychlo. Kokkuvõttes on Mooses 71 punktiga seitsmendal kohal. Liider on 129 punktiga Patriks Cirulis, teisel kohal asub 127 punktiga Martins Cirulis ja kolmandal kohal 117 punktiga Nierychlo.

Järgmine etapp sõidetakse 8-9. augustil kõva pinnasega Gaildorfi krossirajal.