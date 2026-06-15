Eestlased tegid Saksamaa motokrossi meistrivõistluste etapil häid sõite

MX Masters klassis oli osalemas kaks eestlast, Jörgen-Matthias Talviku ja Gert Krestinov. Talviku suutis ajasõidus välja sõita viienda ringiaja ja Krestinov neljateistkümnenda ringiaja. Kiireim oli hollandlane Roan van de Moosdijk, teine Max Nagl (Saksamaa) ja kolmas Jere Haavisto (Soome), vahendab msport.ee.

Esimene võistlussõit lõpetati viis minutit enne aja täissaamist punase lipuga ja Talvikul ei tekkinud võimalust poodiumikoha eest võidelda ning kirja läks talle neljas koht. Esikoha teenis sakslane Tom Koch, teine oli van de Moosdijk ja kolmas Ludwig. Krestinov liikus kogu sõidu jooksul teises kümnes ja lõpuks sai ta 13. koha.

Teises sõidus teenis esikoha sakslane Max Spies, teine oli van de Moosdijk ja kolmas Haavisto, Talviku sai 14. ja Krestinov 18. koha.

Kolmandas sõidus Talvikul stardis kõik klappis ja ta asus sõitu juhtima. Talviku seljataga võtsid kohad sisse Haavisto ja van de Moosdijk. Hollandlane oli rajal kõige kiirem ning tõusis esmalt teiseks ja asus seejärel Talviku liidrikohta püüdma. Eestlane suutis pikka aega esikohta ena käes hoida, kuid sõidu keskel pääses van de Moosdijk ikkagi mööda. Sõidu teises pooles läks Talvikul raskeks ja mööda said temast ka Haavisto ning Spies ja Talviku lõpetas sõidu neljandana. Esikoha võttis lõpuks Haavisto, teine oli van de Moosdijk ja kolmas Spies. Krestinov tegi samuti natuke parema stardi ja ta pääses kohe top20 sisse. Parimal juhul liikus Krestinov 13. kohal, kuid neli ringi enne sõidu lõppu jäi ta raja äärde ja katkestas.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 43 punktiga kuuendale kohale ja Krestinov 11 punktiga 19. kohale. Esikoha teenis 66 punktiga van de Moosdijk, teine oli 60 punktiga Spies ja kolmas 57 punktiga Tom Koch. Üldkokkuvõttes on Talviku 164 punktiga kuues ja kahel etapil osalenud Krestinov 28 punktiga 23. kohal. Liider on 263 punktiga van de Moosdijk, teiseks langes 214 punktiga Nagl, kes vigastuse tõttu teises ja kolmandas sõidus osaleda ei saanud. Kolmas on 205 punktiga Spies.

MX2 klassis oli rajal kolm eestlast. Etapi kokkuvõttes tuli Sebastian Leok 51 punktiga viiendale kohale. Richard Paat oli kümne punktiga 20. ja Travis Leok kuue punktiga 23.. Etapivõit läks 75 punktiga taanlasele Nicolai Skovbjergile, teine oli 58 punktiga taanlane Mads Fredsöe ja kolmas 54 punktiga soomlane Saku Mansikkamäki. Kokkuvõttes on Sebastian Leok 163 punktiga kuuendal kohal, Paat 36 punktiga 21. kohal ja Travis Leok kuue punktiga 34. kohal. Sarja kindel liider on 274 punktiga Skovbjerg, teine on 207 punktiga Fredsöe ja kolmas 193 punktiga austraallane Liam Owens.

85cc klassis oli ainsa eestlasena seekord rajal Robin Robert Mooses, kes oli endale Euroopa meistrivõistluste poolfinaali koha juba taganud ja ei pidanud Soome etapil osalema. Etapi kokkuvõttes tuli Mooses 29 punktiga kuuendale kohale. Esikoha sai 47 punktiga Patriks Cirulis, teine oli 40 punktiga Martins Cirulis ja kolmas 40 punktiga Luca Nierychlo. Kokkuvõttes on Mooses 71 punktiga seitsmendal kohal. Liider on 129 punktiga Patriks Cirulis, teisel kohal asub 127 punktiga Martins Cirulis ja kolmandal kohal 117 punktiga Nierychlo.

Järgmine etapp sõidetakse 8.–9. augustil kõva pinnasega Gaildorfi krossirajal.