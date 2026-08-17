Taas tehasetiimi värvides osalenud Talviku tuli Rootsis 15. kohale

MXGP klassis oli Talviku teist etappi järjest võistlemas Fantic tehasemeeskonna värvides. Vabatreeningul 28 võistleja hulgas 20. ringiaja välja sõitnud Talviku tegi ajasõidus praktiliselt võrdse ringiaja oma meeskonnakaaslase Brent Van Doninck-iga (1.52,433). Talviku sai parimal ringil kirja aja 1.52,547 ja see andis talle 21. stardikoha valiku kvalifikatsioonisõiduks. Kiireima aja sõitis välja hollandlane Jeffrey Herlings (1.47,264), vahendab Msport.ee.

Kvalifikatsioonisõidu esimese poole liikus Jörgen-Matthias 20 piiril ja sõidu lõpuks õnnestus tal tõusta 17. kohale. Esimesed kolm lõpetasid sõidu kolme sekundi sees. Võitis Herlings, teine oli Tim Gajser (Sloveenia) ja kolmas Romain Febvre (Prantsusmaa).

Esimeses võistlussõidus tegi Talviku suurepärase stardi ja esimestes kurvides oli ta esikümne piiril. Avaringi lõpuks langes Talviku 14. kohale, kuid järgnevate ringidega tõusis ta kolmeteistkümnendaks. Sellel positsioonil liikus Jörgen-Matthias esimese poole sõidust. Pärast 15 minutit kukkusid tal natuke ringiajad ja seljataha tekkis suur grupp sõitjaid. Talviku võitles kõvasti ja suutis pikka aega punti enda seljataga hoida. Sõidu lõpus tuli siiski mõned kohad ära anda ja finišisse jõudis Talviku 15. kohal. Poosiumikohad pandi paika stardiga ja rada väga palju möödumiskohti ei pakkunud. Sõidu võitis Herlings, teine oli lätlane Pauls Jonass ja kolmas prantslane Tom Vialle.

Teise sõidu stardis toimus suur kukkumine, kust Talviku õnneks puhtalt läbi pääses. Avaringi lõpuks oli Jörgen-Matthias 12. kohal ja omas taas võimalus hea koha peale sõita. Kahjuks ei olnud Talvikus sõidus enam sellist minekut nagu avasõidus. Konkurendid hakkasid seljatagant meie mehest aina mööduma ja sõidu keskel langes eestlane juba 19. kohale. Sõidu lõpus toimus suur kukkumine Geertsi Brumanni osalusel ning sõit katkestati seejärel punase lipuga. Talviku sai lõpuks kirja 17. koha. Kindla võidu võttis taas Herlings, teine oli Febvre ja kolmas Gajser.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku kümne punktiga 15. kohale. Esikoha teenis 50 punktiga Herlings, teine oli 40 punktiga Febvre ja kolmas 38 punktiga Vialle. Üldarvestuses on klassi liider 735 punktiga Herlings, teisel kohal asub 619 punktiga Febvre ja kolmandal kohal 575 punktiga Gajser. Talviku on 37 punktiga 28. kohal.

EMX 250 klassis oli ainsa eestlasena võistlemas Sebastian Leok. Möödunud nädalavahetusel Saksamaa meistrivõistluste etapi võitnud Leok alustas ka Rootsis päeva väga hästi. Sebastian suutis oma grupi ajasõidus välja sõita neljandana ringiaja ja teenis võistlussõitudeks väga hea stardikoha valiku.

Esimeses sõidus tegigi Leok suurepärase stardi ja esimeste kurvide järel oli ta viiendal kohal. Kohe sõidu alguses suutis ta mööduda itaallasest Nicolo Alvisist ja asus jälitama kolmandat kohta. Kahjuks lõppes ilus sõit viiendal ringil, Leok kukkus ning sai käele haiget ja sõitu ei jätkanud. Esikoha teenis sarja liider hispaanlane Francisco Garcia, teine oli taanlane Nicolai Skovbjerg ja kolmas itaallane Francesco Bellei.

Õnneks suuremat vigastust Sebastian ei saanud ja ta sai pühapäeval toimunud teisest võistlussõidust osa võtta. Leok tegi taas suurepärase stardi ning võttis avaringil sisse kuuenda koha. Esimese poole sõidust liikuski Leok kuuendal kohal, vahepeal langes tah seitsmendaks, kuid suutis ka ise ühe möödasõidu teha ning jätkas taas sõitu kuuendana. Sõidu lõpus möödus Leokist Skovbjerg ja Sebastian tuli finišisse seitsmendana. Esikoha teenis Garcia, teine oli tema meeskonnakaaslane Cannon ja kolmas britt Brookes.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok 14 punktiga 14. kohale. Esikoha teenis 50 punktiga Garcia, teine oli 38 punktiga Brookes ja kolmas 38 punktiga Bellei. Kaks etappi enne hooaja lõppu hoiab Leok 118 punktiga kuueteistkümnendat kohta. Lidier on 402 punktiga Garcia, teisel kohal asub 315 punktiga Skovbjerg ja kolmandal kohal 288 punktiga Cannon.

EMX 125 klassis oli Rootsi etapil võistlemas kolm eestlast ja kõik nad kuulusid kvalifikatsioonis A gruppi. AJasõit oli väga tihe ja ringiajad võrdsed ning iga sajandik oli väga oluline. Lucas Leok sõitis grupis meie parimana välja kümnenda ringiaja, mis tähendas alles kahekümnendat stardikoha valikut. Ka Aston Allas sõitis ennast kindlalt finaali, olles ajasõidus A grupis neljateistkümnes. Enri Lustusel jäi alla sekundi edasipääsust puudu ja tal tuli leppida 25. kohaga.

Esimeses võistlussõidus toimus stardis kukkumine ja sinna taha jäi kinni ka Lucas Leok, kes pidi sõitu päris viimaste hulgas seejärel jätkama. Parema alguse tegi Allas, kes pääses kahekümnendale kohale. Leok hakkas rajal oma kohta iga ringiga parandama ja sõidu keskel püüdis ta kinni juba Allase, kes sel hetkel liikus 19. kohal. Poisid liikusid seejärel mõned ringid koos, kuid varsti sai Leok mööda ja suutis lõpuks 16. kohale tõusta. Allas tegi oma tänavuse hooaja ühe parima sõidu kõval pinnasel ja tuli finishisse seitsmeteistkümnendana. Esikoha võttis sarja liider austerlane Ricardo Bauer, teine oli prantslane Liam Bruneau ja kolmas Uus-Meremaalt pärit Levi Townley.

Pühapäeva hommikul peetud teises võistlussõidus tegi super stardi Lucas, kes oli esimeses kurvis neljas. Avaring kõige paremini ei õnnestunud ja Leok langeks korraks ka esikümnest välja. Kõvasti kastetud rajal oli aga mitmeid kukkumisi kohe sõidu alguses ning Lucas tõusis kiirelt tagasi seitsmendale kohale. Hea alguse sõidule tegi ka Allas, kes samuti kohe sõidu alguses top 20 sisse mahtus. Leok liikuski kogu ülejäänud sõidu seitsmendal kohal, keegi talle jälitajatest ohtlikuks ei saanud. Ettepoole samuti tõusta ei õnnestunud ja Lucas lõpetas sõidu seitsmendal kohal. Allas liikus parimal hetkel 17. kohal, kuid lõpuks tuli ta finišisse kahekümnendana. Sõidu võitis Bauer, kes sellega ka tänavuse EMX 125 klassi tiitli endale kindlustas. Teine oli prantslane Sleny Goyer ja kolmas itaallane Gennaro Utech.

Etapi kokkuvõttes tuli Lucas Leok 19 punktiga üheksandaks. Aston Allas teenis viie punktiga 21. koha. Etapivõit läks 50 punktiga Bauerile, teine oli 38 punktiga Goyer ja kolmas 38 punktiga Utech. Enne viimast etappi asub Leok 165 punktiga kümnendal kohal ja Allas 29 punktiga 29. kohal. Tiitli kindlustanud Baueril on koos 369 punkti, teisel kohal asub 307 punktiga Ernecker ja kolmandal kohal 296 punktiga Goyer.