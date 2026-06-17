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Valitsev maailmameister stardib Londoni Teemantliiga etapil

Kergejõustik
Oblique Seville
Oblique Seville Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Kergejõustik

100 meetri jooksu valitsev maailmameister Oblique Seville osaleb 18. juulil toimuval Londoni Teemantliiga etapil.

2025. aasta Tokyo maailmameistrivõistlustel võitis Seville 100 meetri jooksu ajaga 9,77, mis tähistas tema isiklikku rekordit. Ühtlasi sai temast esimene Jamaica sprinter pärast Usain Bolti, kes krooniti meeste sprindi maailmameistriks.

Seville'il on Londonist head mälestused ka eelmisest hooajast. 2025. aasta Teemantliiga etapil võitis ta 100 meetri jooksu ajaga 9,86 ning oli ainsa sportlasena, kes suutis distantsi läbida alla kümne sekundi. Seville andis oma panuse ka Jamaica 4 x 100 meetri teatejooksu võitu, edestades finaalis Suurbritanniat.

"Eelmise aasta võit Londonis oli minu jaoks väga eriline ning ootan põnevusega võimalust sinna tagasi minna. Just seal sain enesekindluse, mida vajasin maailmameistrivõistlusteks valmistumisel," sõnas Seville korraldajatele.

Londoni Teemantliiga etapp toimub 18. juulil Londoni olümpiastaadionil.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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