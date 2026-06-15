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Jõhvi kergejõustikuõhtul osaleb ka kettaheite maailmarekordimees Alekna

Kergejõustik
Maailmarekordimees Mykolas Alekna koos isa kahekordse olümpiavõitja Virgilijus Aleknaga Jõhvi kergejõustikuõhtul 2024
Maailmarekordimees Mykolas Alekna koos isa kahekordse olümpiavõitja Virgilijus Aleknaga Jõhvi kergejõustikuõhtul 2024 Autor/allikas: kuldliiga.ee
Kergejõustik

Teisipäeval toimub rahvusvaheline Jõhvi kergejõustikuõhtu koos Heino Lipu mälestusvõistlustega. Kettaheites osaleb ka maailmarekordimees Mykolas Alekna.

Jõhvis Heino Lipu staadionil saab teisipäeva õhtul näha väga kõrgetasemelist esikohaheitlust meeste kettaheites, sest võistlemas on Pariisi olümpiamängudel kuldmedali võitnud jamaikalane Roje Stona (isiklik rekord 70.66), Tokyo olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister rootslane Daniel Stahl (71.86), valitsev Euroopa meister, 2022. aasta maailmameister ning Sloveenia rekordiomanik Kristjan Čeh Sloveeniast (72.61). Viimasena otsustas nimeka seltskonnaga liituda maailmarekordimanik leedulane Mykolas Alekna (75.56), kes teeb Jõhvis esimese võistluse pärast märtsikuus saadud rasket vigastust.

Meeste vasaraheites on kohal Pariisi olümpia pronksmedalivõitja Mõhhailo Kohhan Ukrainast, kes püstitas möödunud laupäeval uue isikliku rekordi (82.38). Kuulitõukes on nimekaim osaleja Tokyo maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud Mehhiko rekordimees Uziel Munoz (isiklik rekord 21.97). Lisaks heitealadele võib teisipäevasel võistlusel oodata kõrgeklassilisi tulemusi ning Heino Lipu staadioni rekordeid enamikel kavasolevatel aladel.

Eesti parematest on Jõhvis valmis Eesti rekordit püüdma sprinterid Ann Marii Kivikas ja Henri Sai ning keskmaajooksjad Uku Renek Kronbergs ja Deniss Šalkauskas. Hooaja tippmarke lähevad jahtima tõkkejooksjad Diana Suumann ja Anna Maria Millend, vasaraheitjad Adam Kelly ja Anna Maria Čeh, kaugushüppaja Hans-Christian Hausenberg ja teivashüppaja Allika Inkeri Moser ning mitmed teised.

  Jõhvis on kavas ka World Para Athleticsi programmi kuuluv meeste fiiberjalgadega jooksjate 100 meetri sprint. Stardis on neli meest, kes kuuluvad sel alal omas klassis maailma esikümnesse: Olivier Hendriks ja Pierluigi Bomberg Hollandist, Dan Gladman Suurbritanniast ja Oskar Kobin Eestist.

Toimetaja: Maarja Värv

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