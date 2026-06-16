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Alekna võitis Jõhvis 70-meetrise heitega, jooksualadel sündis kaks Eesti rekordit

Kergejõustik
Jõhvi kergejõustikuõhtu 2026.
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Kergejõustik

Jõhvi kergejõustikuõhtu peaala ehk meeste kettaheite võitis leedulasest maailmarekordi omanik Mykolas Alekna.

Alekna alistas Heino Lipu staadionil ainsana 70 meetri joone. Ta heitis võidutulemuse 70.60 viiendas voorus. Alekna ülejäänud mõõtmisele läinud katsed olid 66.56, 67.67 ja 69.28.

Leedulase järel hõivas pjedestaali teise astme sloveen Kristjan Ceh, kelle parim heide sündis viiendas voorus (69.35). Valitsev olümpiavõitja jamaikalane Roje Stona pälvis kolmanda koha (65.42). Stardinimekirjas oli ka Tokyo olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister rootslane Daniel Stahl, kes võistlustulle siiski ei astunud. Eesti heitjatest tegi parima esituse Sten Erik Iir, kes viis isikliku rekordi 58.98 peale ja lõpetas kuuendal kohal.

Pariisi olümpiapronks Mõhhailo Kohhan teenis meeste vasaraheites võidu 79.22-ga. Seejuures sündis ukrainlase võidutulemus alles viimases voorus. Vaid 12 sentimeetriga kaotas talle ungarlane Armin Szabados. Parima eestlasena saavutas Adam Paul Kelly kolmanda koha 74.85-ga. Naiste võistlusel moodustasid esikolmiku soomlanna Pinja Kärhä (68.39), britt Anna Purchase (68.13) ja soomlanna Suvi Niiranen (67.93).

Meeste kuulitõukes pani oma paremuse maksma Tokyo MM-i hõbemedalist Uziel Munoz. Mehhiklane sai oma parimal katsel kirja 20.97. Talle järgnesid 2023. aasta EM-pronks britt Scott Lincoln (20.80) ja tunamullune Okeaania meister Nick Palmer (20.19).

Naiste teivashüppes ei suutnud U-18 vanuseklassi maailmarekordi omanik Allika Inkeri Moser ületada algkõrgust 4.02. Esikoha teenis ukrainlanna Olja Belchenko (4.40), teine oli Lõuna-Aafrika Vabariigi esindaja Ansume De Beer (4.27) ja kolmas neljakordne Soome meister Saga Andersson (4.17). Meestest oli parim Läti rahvusrekordi omanik Valters Kreišs (5.53).

Naiste kaugushüppe võitis Terje Meister viimasel katsel sooritatud 6.26-ga. Teise koha sai Aafrika meister Nemata Nikiema (6.22) ja kolmandaks tuli soomlanna Minja Kurtti (6.20).

Jooksualadel tegid eestlastest kõige säravamad esitused Uku Renek Kronbergs ja Deniss Šalkaukas. Kronbergs püstitas 800 meetri jooksus uue rahvusrekordi 1.45,72, mis andis kokkuvõttes kolmanda koha. Naiste jooksu sel distantsil võitis Kelly Nevolihhin ajaga 2.09,16.

Šalkaukas võitis 2000 meetri jooksu, kus viis Eesti rekordnumbrid 5.04,59-ni. Senine rahvusrekord (5.06,02) kuulus Tiidrek Nurmele, kes hoidis seda enda nimel 18 aastat.

Meeste 100 meetri jooksu võitis prantslane Jeff Erius 10,23-ga. Tema järel lõpetas teisena Henri Sai 10,32-ga, mis tähistas uut isiklikku tippmarki. Sai nihutas isiklikku rekordit ka 200 meetri jooksus, kus võidutses ajaga 20,69. Naiste 100 meetri jooksu võitis Ann Marii Kivikas hooaja tippmargi 11,40-ga. Tõketega 100 meetri jooksus läks esikoht ookeani taha, kui võidu võttis ameeriklanna Amber Hughes (12,69).

Toimetaja: Henrik Laever

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