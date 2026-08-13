Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

Ceh pani kokku vägeva võistluse, alistades 70 meetri piiri neljal katsel. Esimeses voorus heitis sloveen konkurentidele ette 70.83 ja sai seejärel teises voorus kirja 70.13. Kolmandas voorus sündis võidutulemus 72.51, mis tähistas ühtlasi uut Euroopa meistrivõistluste rekordit. Viimases voorus mõõdeti tema tulemuseks 70.68.

Sloveenia vägilane võitis Euroopa meistrivõistlustelt oma kolmanda medali: 2022. aastal Münchenis teenis ta hõbeda ja kaks aastat hiljem saavutas Roomas kuldmedali.

Maailmarekordimees leedulane Mykolas Alekna tuli hõbemedalile 69.89-ga. Pronksise autasu sai kaela sakslane Henrik Janssen 69.53-ga. Kuue parema hulka mahtusid veel rootslane Daniel Stahl (68.22), hollandlane Shaquille Emanuelson (67.97) ja hispaanlane Diego Casas (65.64).