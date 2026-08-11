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Kindlalt lõppvõistlusele pääsenud Ceh: olen aasta parimas vormis

Kergejõustiku EM
Foto: ERR
Kergejõustiku EM

Suurbritannias Birminghamis jätkuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel oli kettaheite kvalifikatsioonis kaks normitäitjat – maailmarekordiomanik, leedukas Mykolas Alekna ja tiitlikaitsja, sloveen Kristjan Ceh.

Kvalifikatsiooninorm oli 67 meetrit, Alekna heitis kohe avakatsel 67.74 ja Ceh samuti esimesel katsel 67.52.

"Vorm on praegu parim, mis mul on kunagi enne tiitlivõistlusi olnud, nii et olen väga positiivselt, oleme teinud väga head tööd ja ma ei jõua finaali ära oodata," ütles Ceh ERR-ile.

Ceh parandas aprillis isiklikku rekordit, heites USA-s 72.61, mis on mõistagi ka Sloveenia rekord. "Muidugi olen rahul, aga aprillis oli võistlus Ramonas, ma ei peagi seda päris võistluseks, sest seal on nii teistsugused tingimused kui Euroopas. Aga siiski, olen teinud paar võistlust, kus olen heitnud üle 70 meetri, olen olnud üsna stabiilne, usun, et olen aasta parimas vormis," rääkis ta.

Küsimusele, kui enesekindlalt ta end tunneb, vastas Ceh: "Üsna enesekindlalt. Kindlasti on see raske, sest kettaheites on praegu kõigi aegade kõige kangem konkurents, nii paljud heidavad üle 70 meetri, Euroopa edetabelijuht (Steven Richter – toim) heitis 74 meetrit. Nii et jah, üsna kange konkurents."

Leedu on lõppvõistlusel esindatud koguni kolme sportlasega, sest üheksandana pääses edasi 2017. aasta maailmameister ja 2018. aasta Euroopa meister Andrius Gudžius, kes heitis parimal katsel 62.54 ning kümnendana Mykolas Alekna vanem vend Martynas, kes heitis 62.29. Viimasena pääses lõppvõistlusele hollandlane Ruben Rolvink 62.19-ga.

Meeste kettaheite lõppvõistlus algab neljapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 22.45.

Toimetaja: Maarja Värv

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