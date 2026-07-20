Tugev tuul katkestas BMX MM-i enne finaale, UCI sattus kriitika alla

Nädalavahetusel Austraalias Brisbane'is peetud BMX maailmameistrivõistlused lõppesid vastuoluliselt, kui Rahvusvaheline Jalgrattaliit (UCI) tühistas pühapäeval tugeva tuule tõttu poolfinaalid ja finaalid. Eesti meesjuunior Sten Tristan Raidi lõppkohaks jäi veerandfinaali tulemuse põhjal 21. koht.

Raid alustas laupäevast võistluspäeva kindlalt, lõpetades avaringi teise kohaga ning kindlustades pääsu veerandfinaali. Ka seal oli eestlane suure osa sõidust poolfinaali viival kolmandal kohal, kuid teisel sirgel tehtud eksimus maksis edasipääsu.

Laupäeva jooksul muutusid võistlustingimused järjest keerulisemaks, sest tugev ja puhanguline tuul hakkas mõjutama sõitude kulgu. Just teisel sirgel eksisid keerulistes oludes mitmed maailma tippsõitjad.

Kuigi Raidi lõppkohaks jäi 21. koht, ei peegelda tulemus täielikult tema esitust. Enne eksimust sõitis eestlane kindlalt edasipääsukohal ning tema veerandfinaalis kuulusid konkurentide hulka maailma edetabeli 1., 5., 9., 15. ja 20. kohal paiknenud sportlased. Raid ise on meesjuunioride maailma edetabelis 13. kohal.

"Esimene sõit läks hästi, kuigi teisel sirgel teisel hüppel tegin vea, mis võttis palju hoogu ära. Veerandfinaalis olin kolmandal kohal kuni teisel sirgel hüppasin ühe hüppe liiga kõrgelt, kaotasin hoo ning seda enam tagasi ei saanud. Sellega oli minu sõit tehtud," ütles Raid.

Sten Tristan Raid. Autor/allikas: Navadanet

Laupäeval jõuti juunioride klassides võistelda kuni veerandfinaalideni ning U-23 ja eliitklassides kuni kaheksandikfinaalideni. Pühapäevaks kavandatud poolfinaalid ja finaalid jäid tugeva tuule tõttu pidamata ning maailmameistrid selgitati laupäeva sõitude tulemuste põhjal.

BMX-i kogukonnas leidsid mitmed tippsõitjad, et UCI läks võistluse planeerimisega alt. Sportlaste hinnangul oli tugeva tuule prognoos teada juba enne nädalavahetust ning UCI oleks pidanud kaaluma ajakava muutmist, et otsustavad sõidud saaks pidada juba laupäeval.

Sotsiaalmeedias kritiseerisid UCI planeerimist teiste seas kahekordne olümpiavõitja Māris Štrombergs ja olümpiavõitja ning maailmameister Romain Mahieu. Štrombergs nimetas olukorda "häbiplekiks kogu spordialale", leides, et maailma parimad BMX-sõitjad väärivad paremat. Mahieu rõhutas omakorda, et pühapäevane võistlemine oleks olnud liiga ohtlik, kuid tema hinnangul oleks olnud võimalik maailmameistrivõistluste ajakava kohandada juba enne ilma halvenemist.