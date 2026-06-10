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TÄNA | Teigamägi ja Tudeberg osalevad "Esimese stuudio" debatis

Spordipoliitika
Spordipoliitika

Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadid Erich Teigamägi ja Even Tudeberg debateerivad järgmisel nädalal toimuvate valimiste eel kolmapäeval kell 21.35 ETV-s algavas "Esimeses stuudios".

Ka 2024. aasta sügisel EOK presidendiks kandideerinud Teigamägi asepresidentideks on kahekordne purjetamise olümpiamedalist ning spordijuht Tõnu Tõniste, üle 30 aasta Eesti ja Euroopa jalgpalli arendamisega seotud olnud Anne Rei, pikaaegne Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu ning endine rahvusvahelise orienteerumisföderatsiooni president Leho Haldna.

Endise tippsportlase Tudebergi asepresidendikandidaadid on kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, EOK täitevkomitee liige Mart Tarmak ja endine tippsportlane Saskia Alusalu.

"Mul on kurb vaadata, et spordimaailma on tabanud nii palju riukalikke, negatiivseid uudiseid. Valdkondi, millega tegeldakse ja mis koormavad ühiskonna meelerahu, ängistavad meid," rääkis Tudeberg eelmisel nädalal "Terevisioonis". "Milleks? Sport on positiivne, see peab tootma rõõmu ja rahu. Sportlik stress on samuti positiivne, see asendab igapäevase negatiivse, mida saame läbi kommunikatsioonivahendite," lisas ta.

"Olümpiakomitee peaks eelkõige tegelema tippspordiga, tootma seda rõõmu. Ma ei tea ühtegi sportlast üheltki alalt, kes on jõudnud maailma tippu ja talle ei ole leitud rahastust," rääkis Tudeberg.

"Me ei raja Eestis näiteks rahvusvahelistele mõõtmetele sobivat ujulat, kui meil on maailma tipud ujumises. Miks me ei kata trekki katusega, et seal saaks sõita ja teha muid spordialasid. Meil on super iluuisutajad, tublid kiiruisutajad, me võiks halle juurde teha. Me ei suuda neid täna valmis ehitada, aga peaks broneerima kohad. Eesti kaardi peaks raudnaeltega seina külge lööma ja iga omavalitsus peaks blokeerima võimaluse luua endale midagi."

Endine kergejõustikuliidu juht Teigamägi rääkis mai lõpus "Terevisioonis", et kuna Eesti Olümpiakomitee on riigi ekspertorgan tipp- ja saavutusspordile suunatud raha jagamisel, peab süsteem olema võimalikult läbipaistev ja nii aus kui võimalik.

Ühtlasi tõdes Teigamägi siis, et sponsorite toomine Eesti sporti on raske ülesanne. "Kui räägime sellisest rahast, mis tegelikult midagi muudab, siis see on väga keeruline. Eestis on väga palju häid sporditoetajaid, Eesti eraettevõtjad on altid sporti toetama, aga paratamatult elame me väikeses riigis. Meie majanduse maht on väike ja me ei saa sporti eratoetajatele rajada," ütles ta.

Toimetaja: ERR Sport

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