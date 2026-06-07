Tartu Rattaralli võitis teist aastat järjest Lauri Tamm

Tamm ründas 135 km pikkuse distantsi lõpus ja edestas finišis kuue sekundiga Eestile kaksikvõidu toonud Oskar Nisu. Eestlastele järgnes Taani trio Asger Rojbek Sorensen (+0.07), Nikolaj Mengel (+0.08) ja Thor Vangso Nielsen (+0.11).

45. korda toimunud rattarallil osales ka äsja Itaalia velotuuril vändanud Madis Mihkels, kes kõrgesse mängu ei sekkunud ja lõpetas 81. positsioonil (+0.41).

Naiste arvestuses oli parim leedulanna Akvile Gedraitytele (2:46.01), kellele läks absoluutarvestuses kirja 42. koht. Teise koha teenis naiste seas Kristel Sandra Soonik (+0.33) ja kolmanda koha Kristi Kuldkepp (+26.47).