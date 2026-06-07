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Tartu Rattaralli võitis teist aastat järjest Lauri Tamm

Jalgrattasport
Lauri Tamm.
Lauri Tamm. Autor/allikas: Timo Müürsepp
Jalgrattasport

Tartu Rattaralli põhisõidu võitis teist aastat järjest Lauri Tamm (2:45.47).

Tamm ründas 135 km pikkuse distantsi lõpus ja edestas finišis kuue sekundiga Eestile kaksikvõidu toonud Oskar Nisu. Eestlastele järgnes Taani trio Asger Rojbek Sorensen (+0.07), Nikolaj Mengel (+0.08) ja Thor Vangso Nielsen (+0.11).

45. korda toimunud rattarallil osales ka äsja Itaalia velotuuril vändanud Madis Mihkels, kes kõrgesse mängu ei sekkunud ja lõpetas 81. positsioonil (+0.41).

Naiste arvestuses oli parim leedulanna Akvile Gedraitytele (2:46.01), kellele läks absoluutarvestuses kirja 42. koht. Teise koha teenis naiste seas Kristel Sandra Soonik (+0.33) ja kolmanda koha Kristi Kuldkepp (+26.47).

Toimetaja: Henrik Laever

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