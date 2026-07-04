Maardu triatlonil võidutsesid Timmo Jeret ja Linda Siimon

Võistluse põhidistantsiks oli 55,5 km, kus võistlejatel tuli ujuda 500 meetrit, sõita rattaga 50 kilomeetrit ning joosta viis kilomeetrit. Üldvõidu võttis täispika triatloni Eesti rekordi hoidja Timmo Jeret ajaga 01:34.19 ja naistest oli kiireim Linda Siimon ajaga 01:55.28.

Tavaliselt Jeretit Eestis võistlemas ei näe, mistõttu oli Maardu triatlon seda ainulaadsem. "Ajaliselt [võistlus] klappis ja mõtlesin, et vahelduse mõttes pole üldse paha idee tulla," sõnas Jeret.

Võistlusmomenti rajal tema sõnul ei tekkinud. "Ma tegin igal pool enda ära. Mul siin kellegagi otseselt täna võistelda ei olnud. Tegin lihtsalt oma võistlust, sellise mõnusa enesetundega liikusin kogu aeg ja tulin ka lõpuni."

Järgmine suurvõistlus ootab Jeretit ees Ameerikas septembri keskel. Sel hooajal teda rohkem Eestis võistlemas ei näe.

Siimoni jaoks oli tegemist esimese pjedestaalikohaga. "Läks väga hästi, kuna jõudsin esimesena finišisse," ütles Siimon ja lisas, et medal ei tulnud kergelt. "Ujumisega väga rahule ei jäänud. Ma see aasta pole väga võistelnud, siis oli natukene selline avavee ebakindlus. Rattal olid väga head olud ja jooks on ikka raske," kirjeldas Siimon.

Lisaks põhidistantsile toimusid võistlused ka lastele, noortele, harrastajatele ja võistkondadele. Kogu võistluspäeval osales kokku ligi 315 triatleeti.

Järgmine MTÜ Triatloniakadeemia Seve Ehituse Tõelise Triatleedi sarja etapp triatlon toimub 26. juulil Otepääl.