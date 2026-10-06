KUULA TÄNA | "Võimla" analüüsib Eesti jalgpallikoondise mängupilti

Rahvuste liigas Luksemburgi alistanud Eesti jalgpallikoondis lõpetab koondiseakna koduväljakul Islandi vastu. Analüüsime koondise mängupilti, mis on andnud põhjust rõõmustamiseks.

Ralliaasta lõppes pauguga. Oliver Solberg sõitis teelt välja, Elfyn Evans krooniti maailmameistriks. Kas hooaeg oli põnev ja mis saab MM-sarjast edasi?

Traditsiooniline Tallinn International Horse Show on aastatega saanud tõeliseks publikumagnetiks. Kahe debütandiga Eesti koondis sai Rahvuste krossil tubli 12. koha.

Täiendame Eesti spordisangarite nime kandvate spordiobjektide loetelu ja arvustame Magnus Kirdist rääkivat dokumentaalfilmi.

Stuudios on Aet Süvari, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.