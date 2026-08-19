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Romet Pajur sõlmis lepingu nimeka Hispaania meeskonnaga

Jalgrattasport
Tour of Estonia proloogi võitis Eesti koondise rattur Romet Pajur
Tour of Estonia proloogi võitis Eesti koondise rattur Romet Pajur Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Jalgrattasport

Valitsev Eesti grupisõidu meister Romet Pajur on sõlminud kahe aasta pikkuse lepingu Hispaania ProTeam taseme võistkonnaga Burgos.

Pajur kuulus aastatel 2023-24 Red Bull - BORA - hansgrohe juunioride programmis Lotto Kern Hausi nime kandnud võistkonda, viimased poolteist aastat on ta sõitnud Bora U-23 järelkasvumeeskonnas.

Tänavu võitis Pajur Tour of Estonia Pirita velodroomil sõidetud proloogi ja krooniti siis kolm nädalat hiljem Eesti grupisõidu meistriks. Nädala eest saavutas ta Tšehhi velotuuri avaetapil kolmanda koha.

Põhja-Hispaania võistkond Burgos kuulub rattaspordi teisele ehk ProTeam tasemele, aga on sage külaline ka World Touri sõitudel, sealhulgas mõistagi Hispaania velotuuril. Tänavu kevadel osales Burgos - ametliku nimega Burgos Burpellet BH - ka tähtsatel Belgia klassikutel, nagu Ronde van Vlaanderen, Middelkerke - Wevelgem ja Liege - Bastogne - Liege. Tänavu on erinevatelt sõitudelt võetud neli võitu, kahel eelmisel aastal on hästi esinetud Aasia tipptuuridel. 2022. aastal esindas Burgost ka Mihkel Räim.

"Viimane hooaeg on olnud märkimisväärseks kogemuseks ning tunnen, et olen valmis sammu edasi astuma," kommenteeris võistkonnaga kahe aasta pikkuse lepingu sõlminud Pajur. "Olen Burgosele äärmiselt tänulik, et nad mind usaldavad ja mulle sellise võimaluse pakkusid. Loodetavasti saan oma karjääris astuda järgmise sammu, et oma sprintidega stabiilselt tippsõitjate sekka kuuluda ning ka võite noppida. Olen äärmiselt elevil," lisas eestlane.

"Romet Pajur on väga tugev rattur," kommenteeris Burgose pressiteate vahendusel võistkonna spordidirektor Damien Garcia. "Ta on universaal, kes tugevdab meid klassikutel - loodame tema peale sprindifinišites ja Põhja-Euroopa ühepäevasõitudel. Ta võib ka meeskonna liidreid mägedes aidata. Meil on väga hea meel, et saame temaga järgmised kaks aastat koostööd teha," lisas Garcia.

Toimetaja: Anders Nõmm

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