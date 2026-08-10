Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

Pajur kuulus 150,8-kilomeetrisel etapil jooksikute hulka, mille finišispurdis edestas Ivan Blokhini ja Andrei Stepanovi (Wheeltop Rotor Chengdu Team).

"Ilm oli kuum ja niiske. Ringil oli kaks tõusu, millel oli pikkust umbes 1,5 kilomeetrit," kirjeldas Pajur EJL.ee. "Võistlusel oli kolm ringi. Algul hoidsin ennast, et olla tõusul valmis. Esimesed kaks ringi sõideti kiiresti, aga mul oli veel varu. Kuna laskumine oli tehniline, siis tekkisid seal vahed sisse. Suutsin mõlemal korral ees olla ja tiimikaaslased olid minekutes alati sees."

"Hakkasin aktiivsemalt proovima teise ringi lõpus. Paari rünnaku pärast saime viiese pundiga minema ja mul oli ka üks tiimikaaslane kaasas," jätkas Pajur. "Koostöö sujus ja meil oli plaan mind sprindiks hoida. Kuna kõik olid suhteliselt küpsed, siis toimus tõusul ainult üks rünnak ja see sai neutraliseeritud. Lõpus hoidis mu tiimikaaslane tempot, et keegi enam ei ründaks ja ma võitsin sprindi. See oli meile väga edukas päev."

Eestlase võiduga tõusis Pajuri meeskond tiimiarvestuses kolme parema hulka. Samuti kerkis Pajur ise individuaalarvestuses poodiumikohale.