Võrkpalli Euroopa liigas mängitakse uute reeglite järgi

Peatreener Alar Rikbergi sõnul jõudis teave muudatuste rakendumisest koondisteni viimasel hetkel. Kui esialgu arvati, et uusi reegleid hakatakse kasutama alles suve teises pooles, siis Euroopa Võrkpalliliit (CEV) otsustas need juba Euroopa liigas kasutusele võtta.

Volley.ee vahendab, et üks peamisi uuendusi on see, et pall võib nüüd pärast esimest või teist puudet puudutada saali lage või laekonstruktsiooni. Mäng jätkub, kui pall jääb samale väljakupoolele.

Teine oluline muudatus puudutab pallikontaktide tõlgendamist. Rikbergi sõnul pööratakse nüüd rohkem tähelepanu olukordadele, kus mängija hoiab palli liiga kaua. "Kõik need pallikontaktid peavad olema väga kiired ja väga lühikesed. Kui palli pikemalt puudutada, vilistatakse see veaks - "soojaks palliks" või kaheks puuteks," ütles ta.

Lisaks suurenes vahetuste arv geimis kuuelt kaheksale. Rikbergi hinnangul annab see treeneritele rohkem võimalusi kasutada erinevaid taktikalisi vahetusi.

Muudatusi on tehtud ka koosseisureeglites ja mängueelses soojenduses. Näiteks ei ole enam kohustuslik registreerida 14-liikmelisse koosseisu kahte liberot. Samuti on muutunud mängueelne servisoojendus. kui varem harjutasid mõlemad meeskonnad servi korraga, siis nüüd on kummalgi selleks eraldi 90 sekundit, samal ajal kui vastased ootavad platsi ääres.

Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga avamängus reedel Eesti aja järgi kell 20.00 Slovakkiaga. Laupäeval kell 16.00 minnakse vastamisi Albaaniaga.