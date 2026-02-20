Keely Hodgkinson ületas ligi 24 aastat püsinud maailmarekordi

Pariisi olümpiavõitja läbis Lievinis 800 meetrit ajaga 1.54,87, parandades senist rekordtulemust ligi sekundiga.

Varasem lühiraja sisemaailmarekord 1.55,82 kuulus alates 2002. aasta märtsist Ateena olümpiapronksile, sloveenlannale Jolanda Čeplakile. Kusjuures Čeplak püstitas rekordi samal päeval, mil Hodgkinson sündis.

"Jumal tänatud! See oli üks vahva võistlust, ootasin seda väga. Publik oli suurepärane, kuulsin teie ergutusi kogu jooksu vältel," ütles Hodgkinson võistluse järel.

Välitingimustes on Hodgkinson isiklikuks tippmargiks 1.54,61. 23-aastase briti järel teenis neljapäevasel võistlustel teise koha šveitslanna Audrey Werro (1.58,39) ja kolmandaks tuli Pariisi olümpiahõbe, etiooplanna Tsige Duguma (1.58,83).