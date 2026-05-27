Hollas - Remmelg ei jõudnud eliitturniiri põhitabelisse

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti rannavolle esiduo Heleene Hollas ja Liisa Remmelg ei suutnud Tšehhis Ostravas toimuval kõige kõrgema taseme ehk Elite 16 MK-etapil kvalifikatsioonist edasi murda.

Hollas – Remmelg pidid tunnistama hispaanlannade Sofía Izuzquiza Corulla – Tania Moreno Matveeva 2:0 (21:12, 21:19) paremust ja põhiturniirile ei pääsenud, vahendab Volley.ee.

Sel nädalal on MK-sarjas võistlemas veel kaks Eesti duot. Kirke Liise Lukas ja Emma Lust mängivad Futures taseme etapil Itaalias Cervias. Nemadki alustavad kvalifikatsioonist, mis algab neljapäeval, 28. mail.

Hiinas Wuhanis toimuval Futures taseme etapil mängivad Kaur Erik Kais ja Tobias Penasse, kes alustavad samuti 28. mail kvalifikatsioonist. Eestlased saavad startida kvalifikatsiooni teisest ringist ja vajavad seega põhiturniirile pääsemiseks üht võitu.

Eesti paari vastaseks on Hiina duo Jinqiu Liu – Xinglong Sun.

Toimetaja: Siim Boikov

