Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

Korvpalli Euroliiga: Tel Avivi Hapoel - Madridi Real. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/AgenciaLOF
Korvpalli Euroliigas sai Madridi Reali veerandfinaalseeria neljandas mängus Tel Avivi Hapoelist jagu 87:78 (23:21, 23:15, 17:17, 24:25) ja pääses nelja parema sekka.

Real veetis suurema osa avaveerandist tagaajaja rollis, aga alustas teist veerandit 13:0 spurdiga ja juhtis poolajapausiks 46:36. Hapoelil õnnestus kolmandal veerandil sulatada vahe korraks viiele punktile, kuid Real lähemale ei lubanud ja taastas peagi kümnepunktilise eduseisu. Viimasel veerandil püsis vahe umbes kümne punkti juures.

Usman Garuba viskas Reali kasuks 16 punkti ja võttis kuus lauapalli, Mario Hezonja ja Theo Maledon toetasid mõlemad 14 punktiga. Üleplatsimeheks tõusis Dan Oturu, kes kogus kaotajate poolel 29 punkti. Vasilije Micic sai kirja kaksikduubli 18 punkti ja 11 korvisööduga.

Ateenas toimuvale finaalturniirile on Reali kõrval jõudnud ka põhiturniiri võitja Pireuse Olympiakos. Ülejäänud kaks poolfinalisti selguvad paaridest Ateena Panathinaikos - Valencia (2-1) ja Istanbuli Fenerbahce - Kaunase Žalgiris (2-1). Mõlemas seerias toimub neljas kohtumine reedel.

Toimetaja: Henrik Laever

