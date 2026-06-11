Real kinnitas: meeskonna etteotsa asub Jose Mourinho

Real on viimased kaks hooaega jäänud suurte tiitliteta. Koduses liigas on tulnud tunnistada igirivaal Barcelona paremust ja Meistrite liigas pole jõutud isegi veerandfinaali, kuigi Real on sarja ajaloo edukaim klubi.

63-aastane portugallane alustab Reali eesotsas teist perioodi. Ta juhendas meeskonda ka aastatel 2010-2013 ning sellesse perioodi jäi üks Hispaania meistritiitel (2012) ja üks Hispaania karikas (2011).

Enne Reali esimest perioodi endale Portos, Chelseas ja Milano Interis kuulsust toonud Mourinho on vahepeal olnud veel korra Chelsea, Manchester Unitedi, Tottenham Hotspuri, Roma, Fenerbahce ja kodumaal Lissaboni Benfica peatreener.

Tänavu jaanuaris loobus Reali peatreener Xabi Alonso teenetest, kelle asetäitjaks määrati Alvaro Arbeloa. Paraku ei suutnud ka viimane klubi käekäiku muuta ja sestap panustatakse nüüd taas portugallasele.