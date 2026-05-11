Barcelona kindlustas El Clasico võiduga järjekordse meistritiitli

Hispaania jalgpalli kõrgliigas läksid pühapäeva õhtul tänavu viimast korda omavahel vastamisi igipõlised rivaalid Barcelona ja Madridi Real, hooaja viimases El Clasicos võidutses Barcelona, kes kindlustas sellega ühtlasi klubi ajaloo 29. Hispaania meistritiitli.

Nädala jooksul suurde skandaali sattunud Real jäi võõrsil tagaajaja rolli juba üheksandal minutil, kui inglane Marcus Rashford kauni karistuslöögiga Barcelona juhtima viis. 18. minutil läks võõrustaja kahe tabamusega juhtima, kui Ferran Torres realiseeris Dani Olmo kannasöödu.

Need kaks tabamust jäidki ainsateks, aga Kataloonia klubi dikteeris terve mängu vältel tempot ja lubas rivaalil teha raamidesse vaid ühe löögi. Barcelona teenis seega hooaja viimases El Clasicos 2:0 võidu, millega kindlustas ühtlasi klubi ajaloo 29. Hispaania meistritiitli.

Barcelona oli pärast kümnendat mänguvooru Realist viie punkti kaugusel, aga kerkis pärast 14. vooru tabeli tippu. Real sai pärast 24. vooru veel korra liidriks, aga pühapäevase võiduga pikendas Barcelona oma võiduseeria 11-mänguliseks ning kindlustas kolm mänguvooru enne hooaja lõppu tiitli, olles kogunud 91 punkti. Reali võimalus tiitel röövida oli minimaalne, vahe on nüüd juba 14 punkti.

Barcelona teenis ühtlasi oma 131. El Clasico võidu, 36-kordne Hispaania meisterklubi Real on rivaali alistanud 112 korda.

Tänavuse hooaja viimane vastasseis algas aga kurbades toonides, sest Barcelona peatreener Hansi Flicki isa lahkus vaid mõni tund enne suurt mängu siitilmast. Mängu eel korraldati Camp Noul leinaseisak ja mõlema klubi mängijad kandsid musti leinalinte.

"On olnud päris raske päev. Mu ema helistas mulle ja ütles, et isa on surnud. Mõtlesin siis, kas peaks seda tiimi eest peitma. Aga nad on ju ka minu perekond," sõnas sakslasest treener. "Andsin neile teada ja nende vastus oli imeline. See on unustamatu hetk. Ma pole kunagi tundnud nii suurt armastust, see on imeline."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

