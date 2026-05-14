Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

Korvpalli Euroliigas sai Valencia kolmandat korda järjest jagu Ateena Panathinaikosest ning jõudis esmakordselt klubi ajaloos Final Four'i.

Valencia kaotas kodusaalis seeria kaks esimest kohtumist, kuid võitis mõlemad võõrsilmängud. Seeria viimane kohtumine toimus kolmapäeval Valencias ning kodumeeskond jäi peale numbritega 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14). Valencia tegi otsustava äramineku viimase veerandi alguses 10:0 vahespurdiga, kasvatades edu 16-punktiliseks (71:55). Panathinaikos ei jõudnud järelejäänud mänguaja jooksul üheksast punktist lähemale ja kaotas lõpuks 17 punktiga.

Brancou Badio viskas võitjate parimana 20 punkti ja Jean Montero tegi mitmekülgse partii, kogudes enda arvele 12 punkti, viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja kolm viskeblokeeringut. Panathinaikose edukaim oli 15 punkti toonud Nigel Hayes-Davis.

Valenciast sai alles teine meeskond, kes suutnud veerandfinaalis välja tulla null-kaks kaotusseisust ja seeria mängudega kolm-kaks võita. Esimesena sai sellega hakkama Madridi Real 2023. aasta kevadel.

Euroliiga finaalturniir toimub ülejärgmisel nädalalõpul Ateenas. Valencia kohtub poolfinaalis Realiga, teise finalisti selgitavad välja põhiturniiri võitja Olympiakos ja tiitlikaitsja Fenerbahce.

Toimetaja: Henrik Laever

