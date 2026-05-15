Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

Heiko Rannula
Heiko Rannula Autor/allikas: Legia Kosz
Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia alistas Poola korvpalli meistriliiga veerandfinaali avamängus kodus Dabrowa Gornicza 100:66 (26:15, 22:19, 29:17, 23:15).

Dabrow Gornicza pääses mängu alguses 7:3 ette, aga sellega külaliste jaoks rõõmsad hetked ka lõppesid. Legia võitis avaveerandi 11 punktiga ja hoidis seejärel ohje lõpuni, kasvates teisel poolajal vahe suureks.

Shane Hunter oli 19 punktiga võitjate parim. Eesti koondislane Matthias Tass koosseisu ei kuulunud.

Kasper Suuroru klubi Sopoti Trefl pidi aga kodus tunnistama Varssavi Dziki 107:92 (23:23, 26:20, 27:22, 31:27) paremust.

Eestlase arvele jäi 21 punktiga 14 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 1/3, vabavisked 3/5), kaks lauapalli, üks vaheltlõige, üks pallikaotus ja neli viga. Trefli parim oli 19 punktiga Dylan Addae Wusu.

Poola meistriliiga veerandfinaalid mängitakse kolme võiduni.

Toimetaja: Siim Boikov

