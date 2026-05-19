3x3 korvpallikoondise kandidaadid alustasid ettevalmistust EM-i kvalifikatsiooniks

Koondise peatreeneri Siim Raudla juhendamisel alustati aprilli lõpus ettevalmistusperioodi Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones, vahendab basket.ee.

"Kui meil endiselt aastaringse profimeeskonna võimekust ei ole, on ettevalmistus EM-i kvalifikatsiooniturniiriks taaskord lühike. Samas ei maksa nuriseda, sest oleme selles olukorras juba korduvalt ning teame üsna hästi, kuidas antud perioodi maksimaalse efektiivsusega ära kasutada. Osad mängijad on paar nädalat juba usinalt treeninud, teised liituvad hiljem, kohe pärast saalihooajale järgnenud lühikest puhkuseperioodi," sõnas Raudla.

Finaalturniirile pääsemiseks tuleb 12 meeskonna konkurentsis jõuda kahe parema sekka. Lisaks Eesti koondisele osalevad turniiril Hispaania, Kreeka, Iisrael, Bosnia, Tšehhi, Rumeenia, Austria, Ukraina, Suurbritannia, Taani ja Rootsi rahvuskoondised.

Koondisekandidaadid

Jorgen Rikberg | Viimsi (EST)

Ken-Martti Reinart | Viimsi (EST)

Oliver Pere | Viimsi (EST)

Patrik Saal | Keila Coolbet (EST)

Martin Uik | Viimsi (EST)

Jaan Puidet | SBA (ESP)

Aleksander Oliver Hint | Transcom Pärnu (EST)

Oliver Metsalu | TalTech/ALEXELA (EST)

Kaur Erik Suurorg | Tartu Ülikool Maks & Moorits (EST)

Peatreener: Siim Raudla

Abitreener: Priit Vene

Füsioterapeut: Viktoria Kisseljova

Mänedžer: Raiko Matsalu